Sanjay Singh exige un paquete de ayuda de Rs 20,000 millones de rupias para la recuperación de daños







Mientras el primer ministro Narendra Modi se va hacia Punjab y Himachal Pradesh, Fiesta de aam aadmi (AAP) El diputado de Rajya Sabha, Sanjay Singh, exigió el martes que se anunciara un paquete de ayuda por valor de Rs 20,000 millones de rupias para recuperar los daños.

«Le hemos exigido que si va allí, no debería ser solo para una fotografía. Debería anunciar un paquete de inundación de Rs 20,000 millones de rupias. Las carreteras, las casas y las tiendas han sufrido daños, ha habido una pérdida de ganado y cultivos. Entonces, debería anunciar un paquete de alivio», dijo Singh a Ani.

Después de emitir su voto en las 15 las elecciones vicepresidenciales el martes, primer ministro Narendra Modi Se fue a Himachal Pradesh y Punjab para evaluar la situación causada por inundaciones y deslizamientos de tierra en los dos estados.

En una publicación sobre X, el primer ministro Modi escribió: «Dejando a Himachal Pradesh y Punjab para revisar la situación a raíz de las inundaciones y deslizamientos de tierra. El Gobierno de la India está hombro con hombro con los afectados en esta trágica hora».

Himachal Pradesh ha sido testigo de múltiples deslizamientos de tierra y cloudbursts, afectando severamente la vida e infraestructura, mientras que Punjab está lidiando con fuertes inundaciones causadas por las lluvias monzónicas.

El ministro de Punjab, Lal Chand Kataruchak, dio la bienvenida a la visita del primer ministro Modi a las inundaciones afectadas por las inundaciones Punjab y también exigió un paquete de alivio mínimo de Rs. 20,000 millones de rupias del centro.

Mientras aborda los medios de comunicación, el ministro de la AAP, Lal Chand Kataruchak, dijo: «Damos la bienvenida al primer ministro Modi … esperamos que el primer ministro Modi esté con la gente de Punjab durante estos tiempos difíciles … un paquete mínimo de Rs 20,000 millones

Anteriormente, el presidente de Punjab AAP, Aman Arora, expresó el lunes la esperanza de que el Centro anunciaría un alivio paquete para el estado afectado por las inundaciones.

«Punjab ha estado tambaleándose bajo inundaciones durante los últimos 20-25 días. Mañana, el primer ministro Modi viene a Punjab. Le damos la bienvenida y esperamos que mañana le dé un paquete de ayuda a Punjab. La estimación preliminar de daños debido a inundaciones asciende a Rs 20,000 millones de rupias», dijo Arora a Ani.

«El primer ministro Modi no habló ni una sola palabra sobre las inundaciones de Punjab, pero esperamos que anuncie un paquete de alivio inmediato para Punjab», agregó.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente