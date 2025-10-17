Sanjay Raut elogia a Ganesh Naik del BJP y dice que emergerá como «ganador»







El líder de Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, describió el viernes al ministro de Bosques de Maharashtra y al líder del BJP. Ganesh Naik como un «luchador hábil» que finalmente saldría victorioso, en medio de crecientes informes de un tira y afloja político entre Naik y el Viceministro Principal Eknath Shinde por el dominio en la región de Thane-Palghar.

Según el PTI, mientras hablaba en la inauguración de la oficina de relaciones públicas del Sena (UBT), Raut comentó: «Ganesh Naik es un luchador experimentado. Será el vencedor final», y agregó que Naik había mantenido la compostura a pesar de las tensiones internas dentro de la alianza gobernante.

Raut también apuntó al gobierno central liderado por el BJP, criticando su impulso para importantes proyectos de infraestructura en Palghar, incluidos los puertos de Vadhavan y Murbe. Alegó que se estaban imponiendo a los contribuyentes para beneficiar a un solo industrial.

Según PTI, criticó además al gobierno por el deterioro de las condiciones del Carretera Nacional Mumbai-Ahmedabadllamándolo un símbolo de abandono.

En una señal política significativa, Raut señaló que la aparición programada del jefe del Sena (UBT), Uddhav Thackeray, en el evento «Deepotsav» del Maharashtra Navnirman Sena en el Parque Shivaji más tarde esa noche fue un «importante acontecimiento político» y un «salto adelante» hacia una posible alianza entre el Sena (UBT) y el MNS.

Sanjay Raut alega que se agregaron 45 lakh de votantes falsos en Maharashtra; provoca una nueva disputa política antes de las elecciones cívicas

Líder de Shiv Sena (UBT) Sanjay Raut del martes volvió a encender el fuego en el escenario político de Maharashtra. El diputado Shiv Sena (UBT), mientras hablaba con los medios de comunicación el martes, expresó serias preocupaciones sobre un presunto aumento irregular en la lista de votantes de Maharashtra.

El líder de Shiv Sena (UBT) afirmó que el número total de votantes registrados en el estado ha aumentado misteriosamente entre 40 y 45 lakh, lo cual es muy sospechoso, y que el partido gobernante, en colaboración con la Comisión Electoral, está tratando de manipular la lista de votantes.

Sanjay Raut alegó además que el repentino aumento del número de votantes carece de transparencia y podría afectar potencialmente la credibilidad de las próximas elecciones cívicas, que se espera que se lleven a cabo a finales de este año.

En declaraciones a los medios de comunicación en Mumbai, el diputado Rajya Sabha dijo: “El director electoral, los funcionarios de la Comisión Electoral y los directores electorales del estado se están reuniendo con delegaciones de todos los partidos, incluidos Sharad PawarUddhav Thackeray, Raj Thackeray y varios otros altos líderes de la oposición”.

(Con entradas PTI)





