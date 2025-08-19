Sanjay Raut culpa a los funcionarios de CIDCO, ministros detrás de estafa de tierras de Raigad







El líder de Shiv Sena (Uddhav Balasaheb Thackeray) y el diputado de Rajya Sabha, Sanjay Raut, han escrito al ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, planteando preocupaciones sobre una supuesta estafa de tierra de Rs 50,000 millones de rupias en Maharashtra’s Rígido distrito. Raut afirmó que casi 4.078 acres de tierras forestales fueron transferidos ilegalmente a la familia Bivalkar por la Corporación de la Ciudad y el Desarrollo Industrial de Maharashtra (CIDCO), informó ANI.

Según Raut, el supuesto acuerdo implicó la colusión entre el departamento de ingresos del estado, el departamento de desarrollo urbano, los funcionarios de CIDCO y ciertos ministros. Realizó directamente el ministro del Interior de la Unión, Amit Shah, el presidente de CIDCO, Sanjay Shirsat y Diputy Primer ministro Eknath Shinde responsable de la transferencia de tierras.

«Esta estafa, ejecutada a través de la colusión del departamento de ingresos, el departamento de desarrollo urbano, los funcionarios de CIDCO y los ministros, ha defraudado tanto al gobierno como al público. Como usted finalmente es responsable de esto, le estoy dirigiendo esta carta», escribió Raut en una carta a Shah, que también publicó en X, informó ANI.

«Exigen, en nombre de las personas afectadas por el proyecto del distrito de Raigad, que Shinde y Shirsat se saqueen del gabinete y que se registre un caso con respecto a esta estafa de tierra de Rs 50,000 millones de rupias, con una investigación realizada por la Dirección de Confacción (ed)», agregó.

Según lo informado por ANI, Raut acusó además al Ministro del Interior de la Unión de no seguir las promesas de erradicar la corrupción. Alegó que las agencias de investigación centrales estaban siendo utilizadas mal para proteger las prácticas corruptas en lugar de exponerlas.

En su carta, Raut afirmó que Shinde y Shirsat ganaron personalmente Rs 20,000 millones de rupias del acuerdo y alegaron que se les dio 10.000 millones de rupias al Ministro del Interior de la Unión, informó ANI.

Llamando a Shah el «jefe de la fiesta de Shinde», escribió Raut, «en MaharashtraEl Departamento de Desarrollo Urbano y CIDCO han participado en una estafa de tierra de Rs 50,000 millones de rupias, donde el ministro de Desarrollo Urbano, Eknath Shinde, y el ex presidente de CIDCO, Sanjay Shirsat, supuestamente se han embolsado al menos Rs 20,000 millones de rupias. Se afirma abiertamente que Rs 10,000 millones de rupias de esta cantidad se pagaron a los ‘jefes’ en Delhi, con la implicación apuntando hacia usted … «

Raut también alegó que Shirsat fue designado rápidamente como presidente de CIDCO específicamente para supervisar la controvertida transferencia bajo el esquema de asignación de tierras del 12.5 por ciento.

«La familia Bivalkar, inelegible durante 30 años, fue considerada arbitrariamente elegible por el ministro de desarrollo urbano y presidente de CIDCO», dijo la carta de Raut.

La familia Bivalkar, en 1936, recibió 4,078 acres de tierra como ‘Saranjam Inam’. Esta tierra fue arrendada más tarde al Departamento Forestal durante 90 años, después de lo cual fue notificado como un bosque privado, informó ANI.

En 1987, la misma tierra se reemplazó a la familia a través de una notificación del gobierno. Posteriormente, la familia Bivalkar buscó una compensación bajo el «esquema de compensación del 12,5 por ciento» de CIDCO, que otorga tierras a aquellos cuya propiedad se adquiere para proyectos de desarrollo. En 2015, el Bombay tribunal superior ordenó que la tierra fuera devuelta a la familia, pero Cidco impugnó el fallo en la Corte Suprema, que permaneció en la orden.

A pesar de la Tribunal Supremo Estancia, Raut alegó que una reunión reciente resultó en que se emitieran directivas para proporcionar el 12.5 por ciento de la tierra de regreso a la familia Bivalkar.

Según lo informado por ANI, el líder de Shiv Sena (UBT) destacó que, si bien miles de personas afectadas por el proyecto en la región todavía están esperando la tierra bajo el mismo esquema, Cidco aprobó una asignación masiva de tierras a favor de una familia.

«Incluso hoy, miles de personas afectadas por el proyecto (PAP) en la región siguen siendo privadas de tierras bajo el esquema de asignación de CIDCO. Los funcionarios de CIDCO afirman descaradamente que no hay tierras disponibles para las familias pobres y marginadas afectadas por el proyecto.

Haciendo a Shah responsable de permitir lo que llamó un revés al progreso de Maharashtra, Raut exigió que Shinde y Shirsat fueran retirados de sus puestos de inmediato y que se registrara un caso penal contra ellos, informó ANI.

(Con entradas de ANI)





