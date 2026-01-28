¡Sangriento! JCI cierra con una caída del 7,35 por ciento después de que MSCI congela el reequilibrio, la presión de venta es inevitable

Jacarta – Índice de precios de acciones compuesto (IHSG) sangrado debido a la altura presión vender después de Morgan Stanley Capital Internacional (MSCI) suspender reinicio (reequilibrio) índice bursátil nacional de PT Bursa Efek Indonesia. JCI cayó 659,67 puntos o un 7,35 por ciento para caer a 8.320,56 al cierre de las operaciones del miércoles 28 de enero de 2026 por la tarde.

El equipo de analistas de Phintraco Sekuritas dijo que las operaciones experimentaron una interrupción durante 30 minutos porque la JCI se debilitó un 8 por ciento en la segunda sesión de operaciones.

MSCI evalúa que el nivel de transparencia en la estructura de propiedad accionaria en Indonesia sigue siendo inadecuado. Los inversores globales todavía ven problemas fundamentales relacionados con la alta concentración de propiedad, así como indicios del potencial para el comercio coordinado.

Esta política de congelación temporal tiene como objetivo reducir el riesgo de rotación del índice y problemas de inversión. MSCI da tiempo a las autoridades del mercado para realizar mejoras significativas en la transparencia de la propiedad de acciones.

Los empleados pasan monitoreando el movimiento de los números del Índice compuesto de precios de acciones (IHSG) en Plaza Bank Mandiri, Yakarta. (Foto ilustrativa) Foto : ENTRE FOTOS/Aprillio Akbar

Si no hay avances significativos para mayo de 2026, MSCI revisará el estado de accesibilidad del mercado indonesio. Si esto sucede, tiene el potencial de reducir el peso de las acciones indonesias en MSCI Emerging Markets para convertirse en Frontier Markets.

Basado en el seguimiento VIVA De StockbitJCI cayó desde el inicio de la negociación hasta la posición 8.393 e incluso tocó la zona de 8.190 como el punto más bajo durante toda la sesión de negociación. El valor de la transacción en el mercado regular se registró en 43,62 billones de IDR con una transacción total de 3,99 millones.

No hubo cambios desde el lado sectorial, donde se corrigieron todos los sectores bursátiles. El sector de infraestructura cayó dos dígitos, un 10,15 por ciento.

El sector energético cayó un 8,99 por ciento, el sector tecnológico cayó un 7,55 por ciento, el sector transporte cayó un 7,36 por ciento y el sector industrial cayó un 6,60 por ciento. Luego, el sector de consumo cíclico cayó un 6,43 por ciento, el sector inmobiliario cayó un 6,35 por ciento, el sector de la salud cayó un 4,84 por ciento, el sector financiero perdió un 4,30 por ciento y el sector de consumo no cíclico cayó un 3,96 por ciento.

Aunque la JCI estaba en llamas, Phintraco Sekuritas informó que dos emisores de acciones lograron registrar picos de precios, entre ellos:

Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)

Las acciones del INDF subieron un 2,24 por ciento o 150 puntos y cerraron en el nivel 6.850.

PT Merdeka Cobre Oro Tbk (MDKA)

Las acciones de MDKA aumentaron un 0,93 por ciento o 30 puntos hasta 3.240.