¡Sangar! Avistamientos de aviones de combate de Rafale indonesio

Yakarta, Viva – Fuerza Aérea TNI (Soy) Continúe preparándose para la llegada avión de combate La última generación de Rafale. A través del lote de capacitación piloto 1 y los programas de personal técnico de nivel de mantenimiento (OLM), 16 personal seleccionado, constado de 4 pilotos y 12 técnicos, estaban en Francia para asistir a capacitación intensiva.

El grupo fue dirigido por Kasiopslat Desops Lanud Supadio, el teniente coronel PNB Binggi Nobel, MSS, quien actuó como líder del equipo. Todos los participantes están en las mejores condiciones y están listos para completar cada etapa de la capacitación que ha sido diseñada.

Enfoque de capacitación para técnicos y pilotos

Informes del Instagram oficial de la Fuerza Aérea @militarEn este programa, 12 técnicos obtienen capacitación general de material y especialización de acuerdo con sus respectivos campos: vector, aviónico y armamento. El proceso de aprendizaje se lleva a cabo en el aula y el hangar, antes de continuar con la capacitación laboral en el escadrón operativo en Francia.

Mientras tanto, 4 pilotos exploraron la teoría de los sistemas y procedimientos para la operación de Rafale. También se someterán a la etapa del simulador antes de ingresar a la sesión de vuelo de Bina, que está diseñada para garantizar el control total de las maniobras y misiones de combate.

Viva militar: avión de combate francés, Dassault Rafale

A partir del 20 de agosto, los pilotos están programados para continuar entrenando en Saint-Dizier Air Base, una de las principales sedes de Rafale en Francia. Esta capacitación durará hasta diciembre, incluidas simulaciones de misión y entrenamiento completo de vuelo.

Esta etapa es el determinante de la preparación del combate, asegurando que cuando Rafale fortaleció oficialmente la Fuerza Aérea, los pilotos y técnicos habían dominado todos los aspectos de la sofisticada avión.

Avistamientos de Dassault de Indonesia propiedad de Indonesia

En la carga de la Fuerza Aérea Indonesia, se vio un avión de combate indonesio de Dassault Rafale en una percha moderna en Francia.

La aeronave con el número de cola T-0301 y el símbolo de la Fuerza Aérea parecían elegantes con un típico envoltura de gris militar, equipado con acentos rojos en el ala y la cola.

Este avión Rafale es uno de los 42 aviones de combate que han sido ordenados por Indonesia, y será la columna vertebral de la modernización de equipos de defensa de la Fuerza Aérea de Indonesia.

Se programó el primer avión de Rafale en Indonesia a principios de 2026. Se espera que la llegada del luchador de Rafale y sus armas y aparatos de apoyo aumenten significativamente la fuerza y la preparación de la Fuerza Aérea para mantener la soberanía del país en el aire.

Rafale es un sofisticado avión de combate de 4.5, que es uno de los aviones principales de los países miembros OTAN. Rafale se incluye en la categoría de aviones omnirole Para poder llevar a cabo varios tipos de misiones que van desde la superioridad del aire y la defensa aérea, el soporte aéreo de corto alcance, los ataques en profundidad, la vigilancia del aire y los ataques contra el capital.

Otra ventaja de Rafale es su compatibilidad con una variedad de armas, como misiles aire-aire de larga distancia. Más allá del rango visual (BVR) Meteor y mica. También se pueden instalar varios tipos de otras armas en aviones de combate Rafale, como misiles de separación de larga distancia, misiles anti-Capal AM39 exocet, bombas guiadas por láser, bombas clásicas sin guías y 30m791 cañones internos de 30 mm capaces de arrojar 2500 balas/minutos.