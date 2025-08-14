¿Sandy Walsh se separó oficialmente de Marinos, se unió al Thai Giant Club?

VIVA – Jugador Equipo nacional Indonesia, Sandy WalshOficialmente separado del club japonés Yokohama F. Marinos. Esta noticia fue anunciada directamente por el club el jueves 14 de agosto de 2025.

El nombre de Sandy apareció inmediatamente en la página oficial de la liga tailandesa como parte del escuadrón Buriram United.

Si este movimiento se realiza, Sandy será el cuarto jugador indonesio en tener una carrera en la tierra del elefante blanco. Anteriormente estaban Asnawi Mangkualam (Port FC), Pratama Arhan (Bangkok United) y Shayne Pattynama (Buriram United).

Curiosamente, estos cuatro jugadores están posicionando como backs de ala. Arhan y Shayne operan en el lado izquierdo, mientras que Asnawi y Sandy ocupan la posición de espalda derecha.

La tendencia de los jugadores indonesios que migran a Tailandia ha aumentado en los últimos años. Antes de esta época, ya había varios nombres que habían probado la competencia de la Liga Thai, que van desde Irfan Bachdim, Greg Nwokolo, Victor Igbonefo, Terens Puhiri, Titus Bonai, Sergio Van Dijk, Yanto Basna, Ryuji Utomo, Todd Rivaldo Ferre, Ronaldoh, To Meshah.

Lista de jugadores indonesios en Tailandia

Asnawi Mangkualam – Port FC

Pratama Arhan – Bangkok United

Shayne Pattynama – Buriram United

Sandy Walsh – Buriram United (aún no anunciado oficialmente)

Irfan Bachdim – (Ex)

Greg Nwokolo – (Ex)

Victor Igbonefo – (Ex)

Terens Puhiri – (Ex)

Titus Bonai – (Ex)

Sergio Van Dijk – (Ex)

Yanto Basna – (Ex)

Ryuji Utomo – (Ex)

Todd Rivaldo Ferre – (EKS)

Ronaldo Kwateh – (Ex)

Meshaal Hamzah – (EKS)

Se cree que el traslado de Sandy Walsh a Buriram United aumenta la fuerza de la línea de fondo del club gigante tailandés mientras extiende la lista de respaldos de ala indonesia que compitieron en el extranjero.