Sandy Walsh debut, Buriram United sobrevivió a la derrota de Selangor FC

Obligado, en vivo – Buriram United tener que estar satisfecho de compartir puntos después de un empate 1-1 contra Selangor FC En el partido del Campeonato del Club del Grupo A (ACC) Shopee Cup 2025/26. El partido tuvo lugar en Chang Arena, Buriram, el miércoles 20 de agosto de 2025 por la noche.

Este partido es especial porque marca el debut del defensor Equipo nacional indonesio, Sandy WalshEn quien inmediatamente fue confiable para aparecer como titular por el entrenador Buriram. Se espera que la presencia de Walsh en la línea de fondo aumente la solidez de defensa del club gigante tailandés.

El partido fue apretado desde el principio. Selangor FC logró ganar primero a través del gol de Chrigor en el minuto 38. El objetivo había deprimido al anfitrión y tuvo que trabajar duro para ponerse al día.

Buriram United solo puede igualar en los últimos minutos. Peter Zuu se convirtió en un héroe después de marcar un gol dramático en el minuto 90+6, asegurándose de que su equipo evitara la derrota frente a sus propios seguidores.

Con este resultado, Buriram y Selangor recolectaron un punto en la clasificación del Grupo A. La competencia para escapar del grupo ciertamente será más estrecho, considerando que los dos equipos son candidatos fuertes para avanzar a la siguiente fase.

Para Sandy Walsh, su debut con Buriram podría ser un comienzo positivo a pesar de que su equipo no logró ganar victoria total. Su apariencia continuará siendo esperando, especialmente por partidarios indonesios que siguen el trabajo del jugador en el arena del sudeste asiático.