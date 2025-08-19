El director ganador del Oscar Paweł Pawlikowski está en producción en su primer largometraje desde su éxito de 2018 «Fría Guerra».

Los detalles de la película, que se han mantenido en secreto, finalmente han surgido con el rodaje ahora en marcha en Polonia, Alemania e Italia, y Gravemente y Lorenzo Mieli y Mario Gianani Nuestras películas a bordo como compañías de producción.

Entitled “1949” and written by Pawlikowski and Henk Handloegten, the film stars Academy Award nominee Sandra Hüller (“Zone of Interest,” “Anatomy of a Fall”) and Hanns Zischler (“Munich,” “The Universal Theory”) alongside August Diehl (“A Hidden Life,” “Inglourious Basterds”), Anna Madeley (“Patrick Melrose,” «Todas las criaturas grandes y pequeñas») Devid Striesow («todos tranquilos en el frente occidental»), y Theo Trebs («La cinta blanca»).

Ambientada en el apogeo de la Guerra Fría, «1949» se centra en la relación entre el escritor Thomas Mann (Zischler) y su hija Erika (Hüller), una actriz, periodista y conductor de rally, mientras se embarcan en un viaje por carretera en un crucero negro de Buick a través de una Alemania en Alemania, desde Estados Unidos dominaron Frankfurta a Soviet Controled Weimar.

La película ve a Pawlikowski retomar donde lo dejó con su «Ida» ganador del Oscar y el tres veces nominado al Oscar «Guerra Fría», explorando los temas de identidad, culpa, familia y amor, en medio de la agitación y la confusión moral de la posguerra de Europa.

Los productores incluyen Mubi, Our Films (Italia), Extreme Emotions (Polonia), nueve horas (Alemania) y Capítulo2 (Francia), en colaboración con Circle One (Italia). Tanto nuestras películas como el Capítulo2 son parte del gigante francés Mediawan. La película es producida por Gianani y Mieli de nuestras películas, Ewa Puszczynsk, Jeanne Tremsal y Edward Berger de nueve horas, Dimitri Rassam y Circle One’s Lorenzo Gangarossa.

Pawlikowski se reúne con su equipo cinematográfico desde hace mucho tiempo, que incluye el director de fotografía nominado al Premio de la Academia, Lukasz Zal, la diseñadora de vestuario Aleksandra Staszko, el editor Piotr Wójcik, los diseñadores de producción Katarzyna Sobańska y Marcel Sławiński y el compositor Marsecki.

A principios de este año, Mubi pegó un Acuerdo de coproducción, financiamiento y distribución de tres años Con nuestras películas, la nueva compañía con sede en Roma fundada por el prominente Gianani y Mieli. Mieli anteriormente colaboró con Mubi en «Priscilla» de Sofía Coppola, «Maria» de Pablo Larraín y «Queer» de Luca Guadagnino, protagonizada por Daniel Craig.