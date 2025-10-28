Sandra Dewi retira la demanda que se oponía a la confiscación de activos relacionados con el caso del estaño, ¿cuál es el motivo?

Jacarta – Famosa y esposa de un preso en un presunto caso corrupción estaño Harvey Moeis, Sandra De Wiretiró su demanda contra la confiscación de sus activos relacionados con el caso de corrupción en la gestión del comercio de productos básicos de estaño en el área de permiso comercial minero (IUP) de PT Timah en 2015-2022, que involucró a su esposo.

Sandra presentó el retiro de la demanda a través de su abogado antes de que el Panel de Jueces leyera las conclusiones del juicio en el Tribunal de Distrito Central de Yakarta, el martes 28 de octubre de 2025.

«Los peticionarios entregaron su poder una carta de revocación fechada el 28 de octubre de 2025, que básicamente establece que los peticionarios se someten y obedecen la decisión que tiene fuerza legal permanente», dijo el juez principal Ríos Rahmanto.

Sandra Dewi testifica en el juicio de Harvey Moeis

El panel de jueces también determinó, aceptó y concedió la solicitud de revocación, por lo que el juicio de la solicitud de objeción presentada por Sandra Dewi, Kartika Dewi y Raymond Gunawan terminó automáticamente.

Parte activo a lo que Sandra objetó, concretamente una serie de joyas; dos unidades de condominio en el complejo de viviendas Gading Serpong, Tangerang, Banten; casa en el complejo de viviendas Pakubuwono, Kebayoran Baru, Yakarta; casa en Permata Regency, Yakarta; ahorros en bancos bloqueados; así como una serie de bolsas.

Los peticionarios en la audiencia de objeción con el caso número 7/PID.SUS/KEBERATAN/TPK/2025/PN.Jkt.Pst son Sandra Dewi, Kartika Dewi y Raymond Gunawan. Mientras tanto, el demandado en la objeción es el fiscal de la Fiscalía General de la República.

La excusa de Sandra Dewi para esta objeción es que es un tercero que tiene buenas intenciones y los bienes fueron obtenidos lícitamente mediante avales o publicidad, compras personales, obsequios, no relacionados con actos delictivos de corrupción, y hubo acuerdo de separación de bienes antes del matrimonio.

Anteriormente, la Corte Suprema decidió rechazar la solicitud de casación del acusado Harvey Moeis, que es una extensión de PT Refined Bangka Tin (RBT), por lo que aún fue condenado a 20 años de prisión en el caso de corrupción del estaño.

También fue condenado a una multa y un castigo adicional en forma de dinero de reemplazo según la decisión del Tribunal Superior de DKI Yakarta, a saber, Rp. 1 mil millones con la disposición de que si no se paga, será reemplazado (subsidiario) con ocho meses de prisión y dinero de reemplazo de Rp. 420 mil millones, subsidiario a 10 años de prisión.