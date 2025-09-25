Sanciones estadounidenses dos indios por suministrar píldoras cargadas de fentanilo







El A NOSOTROS El Tesoro ha sancionado a dos ciudadanos indios y una farmacia en línea con sede en la India por suministrar píldoras recetadas falsificadas llenas de fentanilo y otras drogas ilícitas a las víctimas de los Estados Unidos.

Sadiq Abbas Habib Sayyed y Khizar Mohammad Iqbal Shaikh han sido sancionados «por su papel en suministrar colectivamente cientos de miles de píldoras recetadas falsificadas llenas de fentanilo y otras drogas ilícitas», dijo el miércoles un comunicado emitido por el Departamento de Control de Actores Extranjeros del Departamento de Tesorería (OFAC).

Sadiq y Khizar trabajaron con la República Dominicana y los traficantes de narcóticos con sede en los Estados Unidos para vender píldoras falsificadas a los estadounidenses, dijo.

Comercializaron y vendieron estas píldoras como productos farmacéuticos legítimos y descontados, que en su lugar estaban llenos de drogas ilícitas como el fentanilo, un análogo de fentanilo y metanfetamina, agregó.

Utilizaron plataformas de mensajería cifradas para realizar negocios ilegales y comercializar su producto para víctimas.

Khizar también es el propietario de la farmacia en línea sancionada, KS International Traders (también conocido como «Pharmacia KS»), utilizado para promover las actividades criminales de Shaikh.

Según las sanciones, todas las propiedades e intereses en la propiedad de ambos nacionales indios ubicados en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a OFAC.

El fentanilo ha sido el principal impulsor de la crisis de opioides sintéticos, que es responsable de la muerte de cientos de miles de estadounidenses. La sobredosis de los opioides sigue siendo la principal causa de muerte para Estadounidenses de 18 a 45 años, dijo.

Destacando el marco de política de drogas entre Estados Unidos y India, el comunicado dijo: «Estados Unidos e India continúan trabajando juntos para combatir el impacto devastador de las drogas ilícitas y poner fin a la amenaza global de drogas al combatir el tráfico de drogas, mejorar la salud pública y el fortalecimiento de las cadenas de suministro globales».

