Sanciones de Estados Unidos a las empresas petroleras rusas: así es como se verán afectadas las empresas indias







Se espera que las sanciones estadounidenses impuestas a dos de las compañías petroleras más grandes de Rusia afecten las importaciones directas de crudo de Reliance Industries desde Rusiamientras que es probable que las refinerías del sector público de la India sigan comprando petróleo ruso a través de comerciantes intermediarios por ahora, informó la agencia de noticias PTI.

Fuentes de la industria dijeron que si bien las refinerías estatales están revisando los riesgos de cumplimiento, es poco probable que detengan inmediatamente las importaciones de crudo ruso, ya que obtienen casi todo su petróleo ruso de comerciantes, principalmente europeos, que no son el objetivo de las sanciones.

industrias de confianza ltd, propiedad del multimillonario Mukesh Ambani, es el mayor comprador de crudo ruso de la India y representa casi la mitad de los 1,7 millones de barriles por día que el país importa desde Moscú, informó PTI. Es posible que la compañía necesite ajustar sus importaciones ya que compra crudo directamente a la rusa Rosneft, que ahora ha sido sancionada, agregaron las fuentes.

En diciembre de 2024, Reliance firmó un acuerdo a largo plazo con Rosneft para importar hasta 5 lakh de barriles por día de crudo ruso durante 25 años. También compra petróleo a intermediarios. La empresa aún no se ha pronunciado sobre el tema.

El Departamento de EE. UU. El jefe de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro impuso nuevas sanciones a Rosneft y Lukoil, las dos mayores empresas petroleras de Rusia, acusadas por la administración Trump de financiar la «maquinaria de guerra» del Kremlin en Ucrania. Juntas, estas empresas exportan 3,1 millones de barriles de petróleo al día. Rosneft por sí sola representa el 6 por ciento de la producción mundial de petróleo y casi la mitad de la producción de Rusia.

Desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, India se ha convertido en el mayor comprador de crudo ruso con descuento tras la retirada de muchos compradores occidentales.

Además de Reliance y Nayara Energy, respaldada por Rosneft, las refinerías del sector público como Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd y HPCL-Mittal Energy Ltd (HMEL) también importan. crudo ruso.

A diferencia de Reliance, las refinerías estatales no tienen contratos de duración determinada con Rosneft o Lukoil, informó PTI. Compran petróleo ruso a través de licitaciones en las que participan comerciantes, en su mayoría europeos o con sede en Dubai y Singapur. Estos comerciantes no han sido sancionados por Estados Unidos ni por la Unión Europea.

Las fuentes señalaron que incluso si algunos comerciantes evitan petróleo ruso En volúmenes, Rusia podría establecer rápidamente nuevos comerciantes con registro en Dubai para continuar las ventas a las refinerías indias y chinas.

Un experto en negocios calificó las sanciones como «poco entusiastas» y explicó que la administración Trump se resistió a sanciones energéticas más fuertes a pesar de la presión de los legisladores estadounidenses. El informante también dijo que el mercado no reaccionó fuertemente a las sanciones, con sólo un pequeño aumento en los precios del petróleo, lo que indica escepticismo sobre la efectividad de las sanciones.

Nayara Energy, donde Rosneft tiene una participación del 49,13 por ciento, es otro importante comprador privado de petróleo ruso. Nayara, que gestiona una refinería de 20 millones de toneladas al año en Vadinar, Gujarat, ya ha sido sancionada por la UE y podría tener que ajustar sus compras, dijeron las fuentes. Nayara no respondió a la solicitud de comentarios del PTI.

Kesani Enterprises Company Limited, un consorcio que incluye a Mareterra y Russian Group United Capital Partners, posee el otro 49,13 por ciento de las acciones de Nayara.

Las fuentes dijeron que el gobierno indio aún tiene que ordenar a las refinerías que detengan o reduzcan las importaciones de crudo ruso.

Agregaron que Comentarios recientes del presidente estadounidense Trump El hecho de que India aceptara detener todas las compras de petróleo ruso probablemente estuvo relacionado con la prohibición de la UE sobre las importaciones de combustibles refinados a partir de crudo ruso, que entrará en vigor el 21 de enero del próximo año. Reliance y MRPL exportan combustibles refinados como gasolina y diésel a la UE y tendrán que frenar las importaciones de crudo ruso si quieren mantener estas exportaciones. Nayara ya suspendió las exportaciones de combustible a la UE tras las sanciones.

Ahora que tres compradores importantes están recalibrando sus compras, los flujos de petróleo ruso a la India probablemente se reducirán a partir de enero, un punto que Trump podría estar utilizando para reforzar su postura.

