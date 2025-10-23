‘Sanatorio’ abrirá la Mujer y el Festival Mundial de Cine

La presentación de Irlanda para los Premios de la Academia se estrenará en Londres en la noche inaugural del Festival Internacional de Cine Mujeres y el Mundo, que comienza el 6 de noviembre con una gala repleta de estrellas en la que participará Sophie Windsor, duquesa de Edimburgo.

“Sanatorio«, dirigida por Gar O’Rourke, es la candidatura de Irlanda a la categoría de mejor largometraje internacional. El documental explora temas de memoria y renovación dentro de un antiguo sanatorio soviético cerca de Odessa devastada por la guerra.

El festival, que se celebrará del 6 al 12 de noviembre, se inaugurará con una ceremonia en la que Windsor, recientemente nombrada embajadora del festival, presentará el Premio Mujeres de Impacto Global antes de la proyección de “Sanatorio”.

«Estamos orgullosos de anunciar que Lady Sophie Windsor se convertirá en embajadora del festival», dijo la directora del festival, Ksenia Bugrimova. «Conocemos a Sophie como alguien que se preocupa profundamente por los problemas sociales y usa su voz para apoyar causas significativas. Como actriz, figura pública y miembro de la Familia Real Británica, sus valores y su trabajo se alinean perfectamente con la misión de nuestro festival, que celebra y apoya a las mujeres en el cine. Es un gran honor y una alegría para nosotros darle la bienvenida a Sophie al festival».

El programa de este año presenta películas de Ucrania, Irlanda, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón, China, América Latina y toda Europa, explorando temas que van desde la guerra y el cáncer hasta la identidad y la violencia doméstica.

«Para nosotros, no se trata sólo de celebrar la creatividad de las mujeres en el cine, sino también de reconocer a las mujeres como agentes de cambio y seguridad. Esta misión es a la vez personal y vital», dijo la cofundadora Mariia Vynogradova.

El jurado de 2025 incluye a Peter Straughan (“Cónclave”, “Tinker Tailor Soldier Spy”), Daniel Ings (“The Gentlemen”, “The Crown”), Tamara Lawrance (“The Silent Twins”, “Time”), Victoria Emslie (“Downton Abbey”, “12 Monkeys”, “Grace”), Diem Camille (“The Wheel of Time”, “Alien: Earth”), Bugrimova y Elizabeth McIntyre (ScreenCraft Works, ex directora de Sheffield Doc/Fest).

El festival está organizado por Talented U Limited, una plataforma cultural y un equipo de producción con sede en Londres fundado por productores ucranianos en 2022. La organización sin fines de lucro conecta a cineastas, periodistas y creativos de más de 12 países, presentando historias ucranianas a audiencias británicas y globales.