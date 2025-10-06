Sanae Takaichi Track Strecy, primera mujer japonesa PM femenina

Tokio, vivo – Japón Prepárate para dar la bienvenida Primer ministro (PM) La primera mujer en la historia del país después del Partido Liberal Democrático (LDP) eligió figuras conservadoras de línea dura Sanae takaichi Como el nuevo líder de la fiesta gobernante el sábado 4 de octubre de 2025.

El político de 64 años nació el 7 de marzo de 1961 en la ciudad de Yamatokoriyama, prefectura de Nara, parte occidental de la isla Honshu, la principal isla de Japón. Después de graduarse de la Universidad de Kobe, trabajó como escritor, asistente legislativo y locutor antes de ingresar a la política.

Fue elegido como miembro del Consejo Low por primera vez en las elecciones de 1993 como candidato independiente, antes de unirse a LDP. Desde entonces, ha sido reeleccionado nueve veces.

En la elección del Presidente del LDP, inicialmente muchos estimaron que el Ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi ganaría. Sin embargo, Takaichi logró revertir la predicción y salió como el ganador en la segunda ronda con una diferencia de 29 votos.

Sanae Takaichi fue elegida como Presidente del Partido Demócrata Japonés (LDP)

La elección del presidente del LDP, que se suponía que se celebraría en 2027, se avanzó después de que el primer ministro Shigeru Ishiba renunció el 7 de septiembre, luego de la derrota de la coalición en la elección del Alto Consejo en julio pasado.

Takaichi había nominado previamente en la elección del presidente del LDP en 2021, pero fue eliminado en la primera ronda. Regresó a correr en 2024, pero perdió por poco a Ishiba en la segunda ronda.

Takaichi servirá como primer ministro durante dos años, porque continuó el término de tres años de Ishiba que duró hasta septiembre de 2027.

El nuevo presidente del LDP será el 104º Primer Ministro de Japón, aunque la coalición dirigida por LDP ya no es la mayoría en el Parlamento debido a divisiones en los partidos de oposición.

Si Takaichi sirviera oficialmente, sería la primera mujer en ser la primera ministra en Japón. En ese país, el líder de la fiesta en el poder se eligirá automáticamente como un nuevo PM.

No se ha determinado la fecha de la nueva elección del primer ministro.

Uno de los desafíos para LDP es que su socio de la coalición, Komeito, declaró anteriormente que prefería la figura de un primer ministro moderado, que no estaba de acuerdo con el carácter de Takaichi.

Desde el asesinato del ex primer ministro Shinzo Abe en 2022 en la ciudad natal de Takaichi en NARA, el liderazgo de LDP enfrentó varios desafíos, incluido el presunto mal uso de fondos de campaña por parte de la facción ABE y Shisuikai.