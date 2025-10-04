Sanae Takaichi fue elegida como Presidenta del LDP, a un paso de ser el primer primer ministro de Japón

Tokio, vivo – Ex Ministro de Seguridad Económica, Sanae takaichi Ganar la elección presidencial del Partido Demócrata Liberal (LDP) Japón El sábado 4 de octubre de 2025, derrotó al Ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi en la segunda ronda.

Se convirtió en la primera mujer candidata, que declaró su nominación en las elecciones presidenciales demócratas liberales el lunes, solo tres días antes de que comenzara la campaña oficial el jueves.

Takaichi reemplaza al primer ministro Shigeru Ishiba como presidente del partido y se espera que sea Primer ministro japonés próximo. Se dice que los cinco candidatos competidores, Takaichi, Koizumi y el secretario del gabinete, Yoshimasa Hayashi, son los candidatos más fuertes.

En la elección del año pasado, seguido de nueve candidatos, Takaichi dejó atrás a Ishiba en la primera ronda, pero finalmente ganó en la ronda final.



Sanae Takaichi fue elegida como Presidente del Partido Demócrata Japonés (LDP)

El nuevo presidente de LDP cuyo mandato hasta 2027 estaba casi seguro de ser el primer ministro a fines de este mes. La coalición minoritaria de LDP con el Partido Komeito sigue siendo la mayor fuerza en parlamentomientras que el partido de la oposición no es sólido.

En un anuncio que se cargó con una propuesta de política detallada, Takaichi habló de la necesidad de que el LDP «nazca de nuevo» después del escándalo de los fondos políticos que habían sacudido la confianza pública en el partido de la relación, al tiempo que comentó una serie de campos que incluyen gestión de crisis, suministro de alimentos, recursos energéticos, salud y medicina y seguridad cibernética.

«¡Nace de nuevo! Llamo a todos los miembros parlamentarios (LDP) que creen LDP que nació de nuevo y que la gente puede confiar en la gente», dijo. Japan Times.

«Mi objetivo es crear una sensación de seguridad para todas las generaciones. Si la antigua generación es feliz y próspera, fomentará directamente una sensación de seguridad para la generación más joven sobre el futuro».

Entre las formas en que Japón debe hacer para fortalecer aún más su defensa, dijo Takaichi, es crear pasos para superar los ataques terroristas que involucran químicos, biológicos, nuclear, radiología o explosivos.

«Cuando esto sucede, los microorganismos y los productos químicos utilizados en este ataque deben identificarse de inmediato para que las vidas puedan salvarse de inmediato», dijo. Takaichi también recomendó la revisión de la Constitución, apoyando un nuevo artículo que aclaró el papel de las fuerzas de artes marciales.