Sanae Takaichi asume el cargo de primera mujer primera ministra de Japón







Sanae Takaichiuna estrella de la política ultraconservadora japonesa y una rara mujer que asciende en su jerarquía dominada por los hombres, ha sido elegida la primera mujer primera ministra del país. Takaichi, de 64 años, es también la primera mujer en liderar el Partido Liberal Democrático que ha dominado la política japonesa de posguerra casi sin interrupción.

Cuando era estudiante, Takaichi era baterista en una banda de heavy metal y conducía una motocicleta. Ella dice que es una adicta al trabajo que prefiere trabajar en casa que salir y socializar. Elegida por primera vez al parlamento por su ciudad natal, Nara, en 1993, ocupó puestos clave en el partido y el gobierno, incluido el de ministra de seguridad económica, asuntos internos e igualdad de género, aunque su experiencia diplomática es escasa.

Las mujeres ocupan sólo alrededor del 15 por ciento de los escaños en la cámara baja de Japón, la más poderosa de las dos cámaras parlamentarias. Sólo dos de los 47 gobernadores de prefecturas de Japón son mujeres. Takaichi ha prometido aumentar significativamente el número de mujeres en su gobierno.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente