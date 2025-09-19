El 73rd Festival de cine de San Sebastián Abre el 19 de septiembre con un drama argentino basado en hechos, «27 noches» («27 noches»). Estrata Palancas de Daniel («Perdido abrazo») que también lo dirigió y coescribió.

También es una producción original de Netflix, que explica por qué, después de las predicciones del año pasado que pocas, si alguna película argentina vería la luz como resultado de la nueva administración de derecha del país, la película ha surgido.

Basado en la novela homónima de Natalia Zito e inspirada en una historia real, «27 Nights» sigue a Martha Hoffman (interpretada por Marilú Marini), una matriarca excéntrica y fabulosamente rica que inesperadamente está comprometida con una clínica psiquiátrica de sus dos hijas. Llamado como testigo experto, el Dr. Casares (Hendler) debe determinar si este es un intento calculado de tomar el control de la fortuna de su madre, o si Martha está realmente sufriendo una forma de demencia que representa un peligro para ella y para quienes la rodean. Su caso y otros similares condujeron a cambios vitales en las leyes de salud mental de Argentina, que ahora prohíbe la admisión involuntaria de personas a tales instituciones.

Uno de sus productores es Santiago Mitre quien dirigió, coescribió y coprodujo la «Argentina, 1985, nominada al Oscar, 1985». Su socio en su guijaría La Union de Los Ríos, Agustina Llambi-Campbell, también es productor de este drama actual.

Lo más revelador es que es su primera producción con Netflix, lo que subraya cómo las plataformas de transmisión se han convertido en un salvavidas en la asediada industria cinematográfica de Argentina. Comienza a transmitir en todo el mundo en la plataforma antes del 17 de octubre.

«El gobierno argentino ha ignorado por completo la ley nacional de cine y ha optado por no apoyar lo que esa ley exige claramente, la promoción del cine argentino. Afortunadamente, todavía hay algunas compañías y plataformas de transmisión que continúan entendiendo y creyendo en el valor y la importancia de nuestro cine, en su tradición, la fortaleza de nuestros actores, la calidad de nuestra escritura y el talento de nuestros directores», dijo a Mitre a Mither, dijo Mither a Mither, dijo Mitro Variedad, Agregando: «Nuestra película, por ejemplo, es una producción 100% original de Netflix, y nos dieron una gran cantidad de libertad creativa para hacer la película que queríamos», agregó.

Señaló que otro mundo de fotos argentino que se estrenará en el festival es «Belen» de la actriz Dolores Fonzi, que está respaldado por Amazon MGM Studios.

«Las películas argentinas que se muestran en San Sebastián este año son originales de plataformas, como las nuestras y las de Fonzi, o proyectos que se desarrollaron bajo administraciones anteriores. En casi dos años, este gobierno no ha apoyado una sola película argentina a través de fondos públicos. No uno. Zero», concuró Llambi-Campbell.

«Eso es lo que sucede cuando tienes un presidente no cultivado». Miter agregó con ironía.

Según Miter, desarrollaron el guión para ’27 Nights ‘con un equipo de escritores: Martín Mauregui, Agustína Liendo y Hendler. «Juntos, pudimos dar vida a esta película, y realmente creo que resultó maravillosamente: delicado, silenciosamente alegre y lleno de detalles emocionales. En un momento en que muchas películas se inclinan en espectáculos o sensacionalismo, esta se centra en pequeños momentos, en las sutilezas de la conexión humana, y creo que eso lo hace destacar», dijo.

«Al mismo tiempo, la película conlleva una dimensión política, incluso si es subestimada. No puedo evitar conectarlo con la situación política dramática actual en Argentina. Todos los miércoles, vemos al estado reprimir a las personas mayores que simplemente exigen mejores condiciones de vida. En ese contexto, contar la historia de una mujer que intenta ser feliz se convierte, a su manera, un acto político, un reflejo del país que viven hoy», agregó.

Notado en Llambi-Campbell: «La inflación se ha estabilizado, y ese es el único indicador positivo en un mar de negativos. Argentina se ha vuelto increíblemente costosa. La filmación en Argentina se ha vuelto extremadamente costosa. Vivir aquí, especialmente en Buenos Aires, se está volviendo cada vez más difícil.

«Podemos hablar sobre la política a través de lo que está sucediendo en la industria del cine. Al igual que algunos podrían decir que la inflación se ha estabilizado ligeramente o incluso disminuida, la verdadera pregunta es: ¿a qué costo? Esa llamada estabilidad es a expensas de un sistema productivo desmantelado», señaló Miter.

La película se unió con bastante rapidez, con la fotografía principal que tendrá lugar en enero de febrero en Buenos Aires este año. «Pienso hace un año, todavía estábamos uniendo el guión: todavía no teníamos una versión final. Y ahora, aquí estamos, presentando la película en San Sebastián. Honestamente, todo sucedió muy rápido», dijo Llambi-Campbell.

«Es maravilloso ver nuestro trabajo exhibido en un espacio tan prestigioso que también honra al cine argentino con gran visibilidad. Estamos realmente felices y agradecidos», acordó Miter.

Señaló que su relación con el festival pasa años atrás, comenzando con su segunda película «Paulina», que ganó tres premios; «Argentina, 1985», que enganchó el Premio de la Audiencia y la función de debut como director de Fonzi ‘Blondi’, que su compañía produjo.

“Entonces, ahora abrir el festival como productores es un honor inmenso y nos llena de orgullo; estamos profundamente agradecidos de [festival director] Lo sé.