San Francisco 49ers predijo cortar el jugador clave en un movimiento extraño

El lunes 18 de agosto de 2025, NFL El experto Kristopher Knox publicó un artículo de Informe de Bleacher llamado «Cortes de la lista de 2025 NFL: prediciendo los nombres más importantes que podrían llegar al mercado ”, y Knox predijo que los 49ers cortarán DE YETUR GROSS-MATOS.

«Gross-Matos fue marginado por una lesión en la rodilla para abrir el campamento de entrenamiento y podría tener dificultades para asegurar un lugar entre una lista llena de gente», Knox escribió.

«Otras franquicias podrían tener mucho más fácil justificar el salario base de $ 7.4 millones de Gross-Matos, dada su producción pasada en un papel de rotación.

Gross-Matos está entrando en el último año de un contrato de dos años y $ 18 millones que firmó con San Francisco durante la temporada baja de 2024. Pasó sus primeras cuatro temporadas de la NFL con el Panteras de Carolina.

¿Cortar las matas brutos tiene sentido para SF?

Knox hace un buen punto sobre las posibles implicaciones financieras de mantener brutos-mate para los 49ers. Han reducido una cantidad casi insondable de salario esta temporada baja, y ahora esperan que el talento más joven asumiera roles clave de inmediato.

Rookie Edge Rusher Mykel Williams De hecho, es probable que comience sobre las matas brutos.

Pero los 49ers no tienen una «lista llena de gente» en la línea defensiva en la forma en que Knox dice que sí. En números, claro. Tienen una friolera de 18 linieros defensivos actualmente en su lista de 90 hombres.

Pero eso se debe a que siete linieros defensivos están heridos, y muchos de los linieros sanos son crudos e inexpertos. Los 49ers han necesitado firmar varios linieros solo para funcionar como una línea ofensiva de la NFL. La mayoría de esos 18 jugadores son jugadores de la lista marginal que solo están en San Francisco para obtener los 49ers a través del campamento.

Además Nick BosaLos 49ers no tienen productos probados en el extremo defensivo. Como se mencionó, Williams probablemente comenzará, pero a partir de ahora, se proyecta que Gross-Matos lo respalde porque los 49ers necesitan productos probados en esa posición. Los 49ers necesitan más que solo Bryce Huff respalda su inicio de DES.

Basado en el talento y la experiencia, no hay forma de que otros jugadores vayan a las matas gruesas, a pesar de lo que dice Knox.

La única forma en que se le corta antes de la fecha límite del 26 de agosto es puramente si los 49ers deciden que pagarle no vale la pena los juegos que podría perderse debido a una lesión. Es poco probable que ese sea el caso.

49ers también predijeron cortar varios receptores anchos

La información privilegiada de los 49ers desde hace mucho tiempo, Matt Maiocco, no cree que los 49ers cortarán a YEnur Gross-Matos. Parece que ciertos brutos tomarán un lugar en la lista cuando regrese de la lista de cachorros.

Sin embargo, cree que los 49ers podrían cortar varios receptores anchos prominentes. Eso a pesar de los problemas de lesiones actuales de los 49ers en ese receptor.

En su predicción más reciente de la lista de 53 hombres, publicada el lunes 18 de agosto de 2025, Maiocco predijo que los 49ers se mantendrán solo Jauan Jennings, Ricky Pearsall, Jacob Cowing y Jordan Watkins en su lista del día inaugural, con Brandon Aiyuk en la lista de cachorros y DeMarcus Robinson suspendido.

El problema potencial con ese plan es que Jennings, Cowing y Watkins también están lidiando con lesiones menores. Jennings también está en medio de una disputa por contrato con los 49ers.

Los 49ers necesitan al menos un receptor más, en su lista activa no solo en el equipo de práctica, en quienes pueden confiar al 100% para ser saludables y productivos. Robbie elegido fue el más impresionante en la victoria de los 49ers 22-19 sobre los Raiders el sábado 16 de agosto de 2025. Elegido tuvo 5 atrapadas para 92 yardas, liderando el equipo. Esos son buenos números para un juego de pretemporada.

¿Qué opinas de estas predicciones de lista/corte, fanáticos de los 49ers?