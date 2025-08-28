San Francisco 49ers firma nativo de Fresno, UFL MVP para ser QB3

El miércoles 27 de agosto de 2025, San Francisco 49ers El gerente general John Lynch anunció que el equipo está firmando al mariscal de campo Adrian Martínez a su escuadrón de práctica.

QB Adrian Martínez, más recientemente con los Jets, está en camino a Santa Clara para unirse al equipo de práctica de los 49ers. – Matt Maiocco (@maiocconbcs) 27 de agosto de 2025

Con solo otros dos mariscales de campo sanos, Brock Purdy y Mac JonesMartínez esencialmente servirá como el mariscal de campo de la tercera cuerda para San Francisco.

Martínez fue Acabo de poner en exenciones por el Jets de Nueva York el martes 26 de agosto de 2025. Tuvo una pretemporada decente en Nueva York, completando 30 de 51 pases para 352 yardas con 1 touchdown y dos intercepciones.

Pero él todavía estaba detrás Justin Fields, Tyrod Taylor y Brady Cook en la tabla de profundidad. Como el QB3 en San Francisco, tiene un disparo más plausible para contribuir a los 49ers de una manera significativa esta temporada.

Martínez tiene una carrera fascinante

Adrian Martínez irrumpió por primera vez en la escena del fútbol en el territorio 49er. Protagonizó como el mariscal de campo titular de Clovis West High School en Fresno, California.

Era una superestrella como junior, acumulando 39 touchdowns totales y ganando el Fresno Bee Premio al jugador de fútbol del año. Pero desafortunadamente, tuvo que perderse su temporada senior de fútbol debido a un labrum desgarrado que sufrió mientras jugaba en un juego de baloncesto de playoffs para Clovis West.

Martínez seguía siendo un recluta de cuatro estrellas muy promocionado en la clase de 2018. Tenía ofertas de escuelas como AlabamaTennessee y UC Berkeley. Finalmente se estableció en la Universidad de Nebraska como la escuela que tomaría sus talentos.

Martínez comenzó como un verdadero estudiante de primer año para Scott Frost en 2018, convirtiéndose en el primer verdadero estudiante de primer año en la historia de Nebraska en comenzar para los Huskers.

Pero Martínez nunca se convirtió en la perspectiva de doble amenaza de superestrella que todos esperaban que se convirtiera. Sin embargo, eso fue tanto por el desastre que el mandato de Scott Frost en Nebraska fue como fue por el propio Martínez.

En cuatro años en Nebraska y 1 en el estado de Kansas, lanzó para 9,752 yardas con 51 touchdowns de pase y 31 intercepciones.

Fue firmado como agente libre no reclutado por el Leones de Detroit en 2023, pero no formó el equipo.

Entonces, Martínez pasó 2024 con los sementales de Birmingham de la UFL. Y finalmente, Martínez fue una estrella nuevamente.

Martínez fue tercero en la UFL de paso con 1.749 yardas. Pero también lideró notablemente la liga en apresurarse con 528 yardas. En total, tuvo 18 touchdowns (15 pases, 3 por tierra). Incluso condujo a los sementales al Campeonato de UFL 2024.

Eso le valió su oportunidad con los Jets, y ahora ser QB3 en los 49ers.

Otra estrella de UFL en el escuadrón de práctica

Martínez no es la única estrella de UFL convertida en miembro del equipo de práctica de los 49ers.

Receptor ancho Malik Turner Pasé la temporada 2025 de UFL con los Michigan Panthers. Turner tuvo un gran momento de juego de campeonato para Michigan, acumulando 168 yardas y transportando tres touchdowns.

Sin embargo, los Panthers finalmente perdieron ante los defensores de DC.

Los viajes de Martínez y Turner desde la UFL hasta el NFL ahora se cruza. Tendrán que confiar el uno en el otro si quieren jugar lo suficientemente bien como para elevarse a la lista activa de los 49ers esta temporada.

Fans de los 49ers, ¿estás emocionado de tener a Adrian Martínez como el tercer QB de cadena?