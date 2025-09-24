Samuel Blenkin en Boy Kavalier en el final para la temporada 1

Alerta de spoiler: Esta historia contiene spoilers de «The Real Monsters», el final de la temporada 1 de «Alien: Tierra«Ahora transmitiendo en Hulu.

«Todos los niños, pero uno, crecen». Es la línea de apertura de «The Complete Peter Pan» de JM, siguiendo la historia de un niño que no puede crecer, desglosando a los niños mortales lejos del alcance de Harm de adultos que afectan sus mentes imaginativas. Es el tipo de historia que el CEO del CEO de Prodigy Corporation, Kavalier (Samuel Blenk) ha construido un imperio, convirtiéndose en el billonario más joven del mundo, ya que está al borde de cambiar la humanidad al transferir la subconsciencia de los niños con enfermedades terminales a los cuerpos sintéticos.

A lo largo de la temporada, las intenciones reales del niño Kavalier comienzan a hacerse cargo de Neverland Research Island después de asegurar con éxito los especímenes alienígenas que el USCSS Maginot había estado investigando en el espacio, descartando su trabajo de década en los híbridos. Es hasta el final que la perspectiva del comportamiento excéntrico de Kavalier comienza a cambiar para los niños perdidos, ya que están detenidos en una celda mientras la isla está siendo aterrorizada por un xenomorfo suelto, matando a todos los guardias de la corporación prodigy a la vista. Con una isla con poco personal, Boy se encuentra en guerra, no solo con los extraterrestres que capturó, sino con los niños preparados para hacerlo billones de dólares en ingresos.

Samuel Blenkin como niño Kavalier Cortesía de Patrick Brown/FX

Blenkin habló con Variedad Sobre cómo la revelación del final ha afectado la educación de su personaje, cómo representa su risa final y lo que imagina que una canción basada en el niño Kavalier sonaría en una futura temporada de «Alien: Earth».

El niño Kavalier habla sobre su educación, y revela que cuando tenía 6 años, mató a su padre alcohólico debido al hecho de que estaba celoso de la inteligencia de su hijo. Fue criado por un sintético que creó a una edad temprana, convirtiéndose en un CEO despiadado de unos 20 años. ¿Cómo te imaginas que su infancia fue después de ser criada por algo que fue programado para sus propias necesidades?

Mucho de cómo esa experiencia lo formó está presente a lo largo de toda la serie, especialmente en el sentido de alguien que no tiene ejemplos en su vida de cuándo ha fallado para que él se humillen ligeramente. Nunca antes había sido humillado. Este personaje tiene dos vidas separadas, una es la vida que tuvo antes del evento de cuando mató a su padre, y la versión héroe de sí mismo que inventó en algún momento. Tiene esta pequeña parte de sí mismo donde su padre era abusivo y horrible para él que está encerrado en el fondo.

Cuando estás completamente rodeado de personas que constantemente te dicen que sí, te convierte en un tipo de persona Kavalier. Me imagino que es una educación muy extraña, y una que fue muy rápida para entrar en el poder. Finalmente tuvo éxito a su alcance desde una edad muy temprana, y eso realmente le hace algo a alguien.

Vemos a Hermitaño (Alex Lawther) meterse bajo la piel del niño mientras está presente en la isla de investigación con Wendy (Sydney Chandler) después de la misión de rescate. ¿Su odio por el ermitaño proviene del conocimiento de que ambos hermanos tenían una infancia adecuada con un padre que los cuidaba, que es algo que le faltaba?

No puede tener lo que Hermitaño tiene con Wendy, que es una conexión emocional que está unida por ser una familia. Es algo de lo que se deshizo activamente y se quitó de su vida. La razón por la que eso se convierte en odio [for Hermit] es porque nadie merece tener esa conexión con algo o alguien que ve como su propiedad. Él ve al ermitaño como una gran amenaza para su propiedad de Wendy.

Hay una línea que Boy le dice a Dame Sylvia (Essie Davis) en el Episodio 2, donde revela que todo lo que quiere es tener una conversación adecuada con alguien más inteligente que él. En los momentos finales del episodio 8, está siendo retenido como rehén con la nueva comprensión de Wendy y el resto de los niños perdidos han podido burlarlo. ¿Su risa final proviene del hecho de que ha obtenido con éxito exactamente lo que ha pedido, que finalmente está siendo desafiado por algo o alguien?

Eso es absolutamente lo que está pasando por su cabeza. Cuando sale esa risa, proviene de un sentido de lo que sucede en «Peter Pan» está sucediendo repentinamente en la vida real. Wendy dice que los niños perdidos tienen que crecer y salir de Neverland para tener vidas significativas. Es el hecho de que el libro que ama tanto se está haciendo realidad en la vida real, ¡pero también está un poco orgulloso de ellos! Hicieron un gran trabajo.

Los está mirando desde arriba en la jaula como: «¡Mis hijos hicieron eso!»

¡Exactamente, es tan arrogante al respecto! Él dice: «¡Inventé a estos tipos y están haciendo exactamente lo que quería!» Han ido mucho más allá de lo que él pensó que eran capaces. Esa risa está llena de admiración por ellos.

Si bien tuvo su deseo de querer ser desafiado intelectualmente, los híbridos no tienen idea de que está celebrando su victoria incluso después de ser perseguido por un xenomorfo.

Es horrible. Estaba realmente entusiasmado con el hecho de que obtuvimos un par de momentos en este episodio en el que lo derriban un peldaño, ya que ha sido un personaje tan arrogante y desagradable durante toda la temporada. Cuando se encuentra cara a cara con el Xenomorfo por primera vez, de repente esta actuación que ha estado haciendo para toda la serie de ser un héroe en su propio viaje se cae por completo. En ese momento, él es carne y sangre. Ese momento para mí fue una gran sensación de ser mi cuerpo y darse cuenta de lo vulnerable que es mi piel.

Al ver el xenomorfo frente a él, se da cuenta de que no queda nadie para protegerlo, porque siempre ha sido protegido de protección a su alrededor en la isla. Él es la razón por la cual muchos de los miembros de su personal están muertos, y aunque obtuvo lo que quería, no es lo que imaginó.

Es una gran escena que sucederá después de hablar de su padre. Amo eso durante ese momento, la puerta se abre [to the cell]Y decide entrar de todos modos para hablar. Es esa educación de nunca haber fallado en la vida y elegir creer que no puede ser golpeado. Se necesita mirar las mandíbulas del Xenomorfo para que se dé cuenta de que en realidad es solo un ser humano mortal.

Cada episodio de «Alien: Earth» está impulsado por la música, desde las gotas de aguja de heavy metal hasta Noah Hawley lanzando portadas de canciones para amplificar el paisaje sonoro de la serie. Como músico que anteriormente ha escrito música para otros personajes que has retratado en proyectos como «Mary & George», si te pidieran que componieras una canción para Boy Kavalier para la serie, ¿cómo te imaginas que sonaría?

La canción sería todo sobre él, ¡y sería completamente insoportable! Nadie que mira querría escucharlo. De hecho, he tenido la intención de enviar a Noah algunos de mi trabajo porque escribo mis propias canciones, y me encanta el hecho de que incorpora música en todos sus proyectos de diferentes maneras. Entonces, quién sabe, ¡tal vez en un par de años! Ya veremos.

Esta entrevista ha sido editada y condensada.