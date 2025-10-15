Samsung TV Plus lanza el canal FAST The Ringer Podcast de Bill Simmons

Spotify está lanzando su primer canal FAST en Televisor Samsung Plus repleto de podcasts de vídeo de Bill Simmons El timbre.

El canal de transmisión de 24 horas de Ringer en Samsung TV Plus (disponible en EE. UU.) contará con una programación rotativa de programas que incluyen “Book of Basketball 2.0” de Simmons, “The Rewatchables”, “The Big Picture”, “Higher Learning” presentado por Van Lathan y Rachel Lindsay, y “Speidi’s 16th Minute” presentado por las estrellas de reality shows Heidi y Spencer Pratt. Algunos de los mejores programas de The Ringer, incluido “The Bill Simmons Podcast”, no están incluidos actualmente en el canal FAST.

El lanzamiento del canal de podcasts The Ringer en Samsung TV Plus se produce un día después de que Spotify y Netflix anunciaran un acuerdo para transmitir una variedad de podcasts originales de The Ringer y Spotify Studios en Netflix a partir de EE. UU. a principios de 2026.

Samsung dice que el canal The Ringer “contará con episodios seleccionados de manera única donde los fanáticos podrán disfrutar de lo mejor de sus podcasts de video favoritos siempre disponibles, todo en un solo lugar en una experiencia televisiva relajada, disponible sin suscripción en Samsung TV Plus”.

El canal FAST (televisión gratuita con publicidad) de Ringer está disponible en Samsung TV Plus, el servicio de transmisión disponible en dispositivos Samsung TV, Galaxy, Smart Monitor y Family Hub. Esto incluye la serie de televisores 2025, que abarca Samsung Neo QLED 8K, Neo QLED 4K, OLED, The Frame y The Frame Pro, que funcionan con Samsung Vision AI para imagen y sonido mejorados con IA. (Tenga en cuenta que Samsung Vision AI y las funciones asociadas varían según el modelo de televisor 2025).

En todo el mundo, Samsung TV Plus tiene alrededor de 88 millones de usuarios activos; no desglosa el tamaño de su audiencia estadounidense, pero dice que los estadounidenses representan «una gran parte» de la base de usuarios. Samsung promociona el canal The Ringer como un medio para que los anunciantes lleguen a “audiencias de podcasts comprometidas” en FAST.

«Desde su lanzamiento, The Ringer ha estado a la vanguardia del podcasting, combinando un análisis agudo con entusiasmo en temas de deportes, cultura y entretenimiento», dijo Geoff Chow, director de estudios de podcasts de Spotify y director general de The Ringer. «Llevar The Ringer a Samsung TV Plus es una evolución emocionante: amplía nuestro alcance y permite que las audiencias interactúen con nuestro contenido de nuevas maneras. Esta asociación destaca la creciente influencia de los podcasts de video y refuerza nuestro compromiso de ofrecer programación de alta calidad en múltiples plataformas».

La “asociación única en su tipo” entre Spotify y Samsung TV Plus lleva “la programación de video más atrevida de podcasting” a la pantalla más grande del hogar, dijo Salek Brodsky, vicepresidente senior y director global de Samsung TV Plus. Brosky agregó: “The Ringer aporta un arsenal de talentos y algunas de las voces más dinámicas y transformadoras de la cultura a Samsung TV Plus, donde continuamos redefiniendo lo que puede ser la televisión, abriendo una dimensión de entretenimiento completamente nueva para que el público la explore”.

De cara al futuro, Takashi Nakano, vicepresidente de contenido y programación de Samsung TV Plus, dijo que su equipo está «explorando todo tipo de acuerdos», con podcasters y otros creadores, así como con talentos de programas de televisión clásicos. «Sabemos que esta es la próxima versión de la televisión», dijo Nakano. «Esta es una oportunidad increíble para encontrar nuevos fanáticos y nuevos espectadores, y presentarles la experiencia de los 10 pies».

El canal FAST de Ringer en Samsung TV Plus incluirá los siguientes podcasts:

Los Rewatchables: Sumérgete en películas eternas con Bill Simmons, Chris Ryan, Sean Fennessey y otras personalidades de Ringer mientras analizan películas clásicas, desde «Regreso al futuro» hasta «Alien».

Aprendizaje superior con Van Lathan y Rachel Lindsay: La ex “Bachelorette” Rachel Lindsay y Van Lathan abordan las noticias, la política y la cultura con ideas agudas y debates animados.

Minuto 16 de Speidi: Heidi y Spencer Pratt analizan lo último en cultura pop, tendencias de las redes sociales y chismes de celebridades en episodios breves.

Libro de Baloncesto 2.0: En este podcast de proyecto especial, Bill Simmons analiza los juegos, jugadores y equipos más importantes de la NBA, ampliando y reinventando su best seller del New York Times, «El libro del baloncesto», publicado en 2009. Partiendo de los cambios dramáticos de la NBA durante la última década, Simmons utiliza nuevos comentarios y entrevistas recientes con jugadores y miembros de los principales medios para determinar cómo ha evolucionado la liga y hacia dónde se dirige.

El panorama general: Sean Fennessey y Amanda Dobbins revisan las películas que necesita ver, además de brindar análisis de entregas de premios, borradores de películas y más.

El verso del timbre: Considerado como el “centro definitivo para la cultura nerd”, presenta inmersiones profundas en todo, desde Star Wars hasta programas de Marvel.

El show de Dave Chang: Además de ser el fundador del grupo de restaurantes Momofuku y el creador y presentador de “Dinner Time Live” de Netflix, Chang es un ávido estudiante y fanático de los deportes, la música, el arte, el cine y, por supuesto, la comida. Dave y un elenco rotativo de invitados inteligentes y estimulantes hablan sobre sus inspiraciones, fracasos, éxitos, fama e identidades.

El club de recetas: David Chang, Chris Ying y los invitados exploran el arte de cocinar, debatir y perfeccionar recetas cada semana.

Casa de R: Mallory Rubin y Joanna Robinson exploran universos ficticios favoritos con sus inmersiones profundas características en todo, desde Game of Thrones hasta Star Wars y desde El Señor de los Anillos hasta Marvel.

The Ringer, lanzado por Bill Simmons en 2016 y adquirido por Spotify en 2020 por alrededor de $250 millones, es un sitio web, una red de podcasts y una productora de videos. Ringer Podcast Network incluye más de 50 programas, incluidos “The Bill Simmons Podcast”, “Good Hang With Amy Poehler”, “The Zach Lowe Show” y “The Rewatchables”.

Samsung TV Plus transmite globalmente más de 3500 canales lineales con publicidad en 30 países y es accesible en más de 630 millones de dispositivos activos. El servicio de transmisión es el hogar FAST exclusivo de Conan O’Brien TV, David Letterman TV y más.