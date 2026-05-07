Samsung puede usar otro chip Exynos en el Galaxy S26 FE

Hadlee Simons / Autoridad de Android

TL;DR Una fuente afirma que Samsung utilizará un chip Exynos para impulsar el próximo Galaxy S26 FE este año.

Samsung utiliza chips Exynos exclusivamente para el S25 FE y el S24 FE.

Existe la posibilidad de que el teléfono ejecute el Exynos 2500, al igual que el Z Flip 7.

El mercado actual de teléfonos inteligentes parece mucho más estable que hace una década, y la mayoría de los fabricantes adoptan un calendario de lanzamiento regular y actualizaciones predecibles año tras año. Dicho esto, todavía tenemos algunas incógnitas sobre ciertas marcas, una de las cuales involucra a Samsung y la elección de la compañía entre usar su propio chip Exynos o un procesador Qualcomm Snapdragon. Ahora una nueva fuente está tratando de establecer nuestras expectativas sobre cómo esas opciones podrían aplicarse al Galaxy S26 FE.

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Esta afirmación no es nada sorprendente, considerando que el Galaxy S25 FE ejecuta el Exynos 2400 y el Galaxy S24 FE tiene el Exynos 2400e. En serio, no hemos visto una versión Snapdragon de un teléfono FE desde la edición estadounidense del Galaxy S23 FE.

Pero tenga en cuenta que Yılmaz nunca afirmó que el teléfono sería capaz de hacerlo. especial disponible con silicio Exynos; la opción Snapdragon no se menciona. Según la historia reciente de Samsung, un Galaxy S26 FE exclusivo para Exynos parece posible, pero es posible que no queramos descartar otras configuraciones posibles todavía.

En cuanto a qué chip Exynos podría estar en el corazón del S26 FE, el candidato más probable es el Exynos 2500, que se utiliza en el Galaxy Z Flip 7. Es casi seguro que el Exynos 2600 es demasiado nuevo, ya que ese chip impulsa la edición internacional del Galaxy S26.

Es probable que todavía falten varios meses para el debut del Galaxy S26 FE, ya que Samsung ha apuntado su lanzamiento a finales del verano en los últimos años. Todavía hay mucho tiempo para que surja nueva información y, con suerte, arrojará un poco más de luz sobre qué esperar del hardware de este teléfono económico.