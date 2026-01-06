Samsung Gaspol IA

Jacarta – Gigante tecnológico de Corea del Sur Samsung Electrónica planea duplicar el número de sus dispositivos móviles con el “Galaxy AI”que contó en gran medida con el apoyo de Gemini, propiedad de Google, este año.

Samsung, que ha implementado funciones de inteligencia artificial impulsadas por Gemini en alrededor de 400 millones de productos móviles, incluidos teléfonos inteligentes y tabletas, hasta el año pasado, planea aumentar esa cifra a 800 millones de unidades para 2026.

«Aplicaremos IA a todos los productos, todas las funciones y todos los servicios lo más rápido posible», dijo Samsung Electronics TM Roh, citado en el sitio web. ReutersMartes 6 de enero de 2026.

Se espera que el plan del mayor patrocinador mundial de la plataforma móvil Android de Google proporcione un gran impulso a su desarrollador, Google, que está compitiendo ferozmente con OpenAI y otros para atraer más usuarios consumidores a sus modelos de IA.

Samsung busca recuperar la corona que perdió ante Apple en el mercado de teléfonos inteligentes y defenderse de la competencia de rivales chinos no sólo en teléfonos móviles, sino también en televisores y electrodomésticos, todos los cuales supervisa TM Roh.

Samsung también ofrecerá servicios integrados de inteligencia artificial en todos los productos de consumo para ampliar su ventaja sobre Apple en esas características, a pesar de que se predijo que Apple sería el principal fabricante de teléfonos inteligentes el año pasado, según la firma de investigación de mercado Counterpoint.

Carrera de IA

Google de Alphabet lanzó la última versión de Gemini en noviembre, destacando la superioridad de Gemini 3 en varias medidas de rendimiento de modelos de IA populares en la industria.

En respuesta a Gemini 3, el CEO de OpenAI, Sam Altman, supuestamente emitió un «código rojo» interno, deteniendo proyectos no centrales y ordenando al equipo que acelerara el desarrollo. Los creadores de ChatGPT lanzaron el modelo de IA GPT-5.2 unas semanas después.

TM Roh predice que la adopción de la IA se acelerará, ya que la encuesta de Samsung sobre el conocimiento de la marca Galaxy AI saltó al 80 por ciento desde alrededor del 30 por ciento en sólo un año.

«Si bien la tecnología de IA puede parecer un poco dudosa en este momento, dentro de seis meses a un año se generalizará más», afirmó.