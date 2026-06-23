Samsung anunció el almacenamiento UFS 5.0 y podría estar en su próximo teléfono

Samsung ha anunciado el desarrollo del estándar de almacenamiento UFS 5.0 de próxima generación, afirmando que el estándar ofrece hasta el doble de rendimiento que las soluciones UFS 4.1 actuales.

Según la empresa, la nueva tecnología de almacenamiento ayudará a reducir la latencia y mejorar los tiempos de respuesta para modelos de lenguaje grande (LLM) en los dispositivos.

El nuevo estándar UFS 5.0 se basa en las últimas especificaciones de interfaz de almacenamiento integrado de JEDEC y ofrece velocidades de lectura secuencial de hasta 10,8 GB/s y velocidades de escritura secuencial de hasta 9,8 GB/s. Según Samsung, esto hace que UFS 5.0 sea dos veces más rápido que la actual solución de almacenamiento UFS 4.1.

Samsung afirma que esta nueva solución de almacenamiento es un 40% más eficiente energéticamente que UFS 4.1. Además, el paquete total también es un 16,7 por ciento más pequeño.

La producción en masa de UFS 5.0 comenzará en el cuarto trimestre de este año con la nueva solución de almacenamiento disponible en capacidades de hasta 1 TB.

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