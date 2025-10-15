‘Samsara’, ‘Fue sólo un accidente’ y ‘Magallanes’ lideran las nominaciones a la APSA

Garín Nugroho”samsara«Jafar Panhi»Fue solo un accidente” y Lav Díaz “Magallanes” están entre los principales nominados para el 18 Premios de pantalla de Asia Pacífico (APSA), reveló la Asia Pacific Screen Academy.

El drama indonesio “Samsara” lidera con tres nominaciones, mientras que “It Was Just an Accident” (Irán, Francia, Luxemburgo) y “Magellan” (Portugal, España, Francia, Filipinas, Taiwán) obtuvieron dos nominaciones cada una. “The Sun Rises on Us All” (China) de Cai Shangjun y “Two Seasons, Two Strangers” (Japón) de Sho Miyake completan la categoría de mejor película, también con dos nominaciones cada una.

Estas cinco películas compiten en categorías adicionales que incluyen mejor director, mejor fotografía y mejor interpretación. “Yunan” (Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Qatar, Jordania, Arabia Saudita) también obtuvo múltiples nominaciones a mejor fotografía y mejor interpretación.

En una tendencia notable, el 48% de los directores de películas nominadas presentan sólo su primer o segundo largometraje, lo que subraya el papel de los premios en el lanzamiento de talentos emergentes de la región. La categoría de mejor película de animación llama especialmente la atención, ya que todos los directores nominados debutan como directores.

“Dado que casi la mitad de las obras nominadas son óperas primas, 2025 es un testimonio de la vitalidad y la innovación de las voces emergentes en nuestra diversa región”, dijo Tracey Vieira, presidenta de los Asia Pacific Screen Awards.

La ceremonia se llevará a cabo el 27 de noviembre en The Langham, Gold Coast y Jewel Private Residences, en asociación con el patrocinador estratégico Jewel Private Residences. El evento se lleva a cabo junto con el 7º Foro de Pantallas de Asia Pacífico, programado del 24 al 27 de noviembre, bajo el tema Más allá de las fronteras.

El foro se centrará en cinco áreas clave: trascender fronteras a través de colaboraciones innovadoras, construir puentes culturales, autoempoderamiento en un mundo fragmentado, innovación por encima de lo convencional y transformar la visión en realidad. La programación incluye la iniciativa Post Code Doesn’t Matter, liderada por Women in Film & Television Australia, sesiones sobre desarrollo e ingreso a nuevos mercados y mesas redondas específicas de cada país.

«Es un momento emocionante para que Gold Coast sea sede de este importante evento en el que veremos a cineastas de toda la región de Asia Pacífico llegar con un proyecto y partir con un camino», añadió Vieira.

El evento cuenta con el apoyo de socios importantes, incluidos la ciudad de Gold Coast, Screen Queensland, Motion Picture Association Asia Pacific, The Langham Gold Coast y The Post Lounge Group.

APSA representa a 78 países y áreas de la región de Asia Pacífico.

LISTA COMPLETA DE NOMINADOS

Mejor Película

“Fue sólo un accidente”: República Islámica del Irán, Francia, Luxemburgo. Dirigida por Jafar Panahi.

“Magallanes”: Portugal, España, Francia, Filipinas, Taiwán. Dirigida por Lav Díaz

“Samesara” – indonesio. Dirigida por Garrmoho

“El sol sale para todos nosotros” – República Popular China. Dirigida por Cai Shangjun

“Dos estaciones, dos extraños” – Japón. Dirigida por Sho Miyake

Mejor director

Amir Azizi por “Inside Amir” – República Islámica del Irán

Jafar Panahi por “Fue sólo un accidente” – República Islámica del Irán, Francia, Luxemburgo

Akio Fujimoto por “Lost Land” – Japón, Francia, Malasia, Alemania

Nurgroho para “Samesa” – indonesio

Sengedorj Janchivdorj por “Silent City Driver” – Mongolia

Mejor guión

Shu Qi por “Girl” – Taiwán

Nawapol Thamrongrattanarit por “Recursos Humanos” – Tailandia

Annemarie Jacir por “Palestina 36”: Palestina, Reino Unido, Francia, Dinamarca, Noruega, Qatar, Arabia Saudita y Jordania

Chie Hayakawa por “Renoir”: Japón, Francia, Singapur, Filipinas, Indonesia, Qatar

Kaouther Ben Hania por “La voz de Hind Rajab” – Túnez, Francia

Mejor rendimiento

Khairiah Nathmy por “Hijra” – Arabia Saudita, Irak, Egipto, Reino Unido,

Sean Lau por “Papa” – Hong Kong

Xin Zhilei por “El sol sale para todos nosotros” – República Popular China

Ariel Bronz por “Sí” – Francia, Israel, Chipre, Alemania

Georges Khabbaz por “Yunan”: Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Qatar, Jordania, Arabia Saudita

Mejor película juvenil

“Amoeba”: Singapur, Países Bajos, Francia, España y República de Corea. Dirigida por Tan Siyou

“Antes del día brillante” – Taiwán. Dirigida por Tsao Shih-Han

“El pastel del presidente”: Irak, Estados Unidos, Qatar. Dirigida por Hasan Hadi

“Village Rockstars 2”: India, Singapur, República Popular China. Dirigida por Rima Das

“El mundo del amor” – República de Corea. Dirigida por Yoon Ga-eun

Mejor película animada

“Otro mundo” – Hong Kong. Dirigida por Tommy de Kai Chung

“ChaO” – Japón. Dirigida por Yasuhiro Aoki

“El tigre perdido” – Australia. Dirigida por Chantelle Murray

“La Plaza” – República de Corea. Dirigida por Kim Bo-sol

“Una historia sobre el fuego” – República Popular China. Dirigida por Wenyu Li

Mejor Película Documental

“10s Across the Borders”: Filipinas, Singapur, Alemania. Dirigida por Chan Sze-Wei

“Siempre”: Estados Unidos, Francia, República Popular China, Taiwán. Dirigida por Deming Chen

“Pon tu alma en tu mano y camina” – Francia, Palestina. Dirigida por Sepideh Farsi

“Vivimos aquí” – Kazajstán. Dirigida por Zhanana Kurmasheva

“Writing Hawa”: Francia, Países Bajos, Qatar, Afganistán. Dirigida por Najiba Nori.

Mejor fotografía

Artur Tort, Lav Diaz por “Magellan” – Portugal, España, Francia, Filipinas, Taiwán

Prabhath Roshan por “Riverstone” – Sri Lanka

Nether ve a “Samsa” – Indonesia

Yuta Tsukinaga por “Two Seasons, Two Strangers” – Japón

Ronald Plante por “Yunan” – Alemania, Canadá, Italia, Palestina, Qatar, Jordania, Arabia Saudita