Sam Worthington y Gugu Mbatha-Raw en ‘Fuze’ en Tiff

Una bomba de tictac en el corazón de Londres prepara el escenario para «Espoleta«, Un nuevo thriller británico de crimen británico del director David Mackenzie. La película, que se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Toronto, combina la urgencia de una película de atracos con el temor de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar desenterrada en un bullicioso sitio de construcción.

Escrito por Ben Hopkins, el largometraje está protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Gujo mbatha-raw y Sam Worthington. A medida que el ejército y la policía luchan para evacuar la ciudad contra el reloj, el caos se desarrolla por las calles de Londres.

Para Mackenzie, cuyos créditos incluyen el mejor «Hell o High Water» nominado y «Outlaw King», el concepto nació hace años.

«Quería mezclar las tensiones de la película de atracos con una película de bombas sin explotar», dice Mackenzie Variedad En el estudio TIFF. «En el Reino Unido, siempre hay un descubrimiento de una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin explotar en alguna parte. Las evacuaciones son forzadas, y a menudo son in situ.

Con poco más de 90 minutos, Mackenzie lo llama su característica más delgada hasta ahora: «Realmente quiero que la audiencia sienta una sensación de alivio de que haya terminado y que haya tenido una experiencia buena y entretenida de una película de atracción moderna y emocionante».

Mbatha-Raw, quien interpreta al superintendente jefe Zuzana, dice que se sintió atraída por el realismo e inmediatez del proyecto.

«Cuando leí el guión, se sintió tan propulsivo, casi como si estuviera jugando en tiempo real», comparte. «No había interpretado a un oficial de policía antes, y estaba emocionado de abordar algo tan arraigado y arenoso. Me reuní con los oficiales de policía con sede en Londres y observé centros de comando como el que supervisa mi personaje. Esa fue una visión fascinante».

Mbatha-Raw elogia el estilo de Mackenzie: «Sus largas tomas y la cámara en constante movimiento se sienten tan auténticas y estimulantes. Viéndolo con una audiencia por primera vez, estaba al borde de mi asiento, aunque sabía lo que iba a pasar».

Worthington, que se reúne con Mackenzie después de varias colaboraciones, dijo que su personaje X no existía en los primeros borradores.

«Simplemente llamé a David y dije: ‘¿Qué puedo hacer en este?’ Me dijo que todos los roles se habían ido ”, recuerda Worthington. «Pero cuando lo leí, pensé que podía hacer algo con esta figura de secuaz en la pandilla de Theo. Le pedí que me dejara crear algo, y David me dio esa confianza. Esa libertad me permitió ayudar a servir la historia y ser un aluminio para Theo».

Worthington, mejor conocido por su papel de Jake Sully en la franquicia «Avatar» de James Cameron, agregó que la confianza de Mackenzie en sus actores lo mantiene regresando: «Él confía en mí, lo cual es fantástico. Entonces puedes ir y crear».

Junto a Taylor-Johnson y James, el elenco desarrolla tensión a través de dos fuerzas opuestas: el escuadrón de bombas y la pandilla de robo.

«Ambos son actores realmente fuertes, profundamente comprometidos con lo que están haciendo», dice Mackenzie sobre Taylor-Johnson y James. «Aaron trae una representación muy real del escuadrón EOD del Ejército, mientras que Theo ofrece esta energía visceral como parte de la tripulación de robo. Fue genial trabajar con ambos».

Mientras que Mackenzie llamó a «Fuze» su esfuerzo de «puro entretenimiento cinematográfico», se burló de un proyecto de pasión en las obras: una adaptación de una novela generacional de viajes de naves espaciales que abarca 100 años.

«Es increíblemente complejo, un guión de 190 páginas en este momento», admite. «Si se me dio cuenta correctamente, podría ser un gran viaje. Eso es algo por lo que todavía me encantaría encontrar un hogar».

Para Mbatha-Raw, el papel marcó otra oportunidad para explorar el rango. «Me encantaría hacer una película de dos manos, algo realmente íntimo y conmovedor. Siempre estoy buscando personajes con profundidad», comparte.

Y para Worthington, con «Avatar: Fire and Ash» en el horizonte, «Fuze» demostró otra oportunidad para colaborar con un director de confianza. «Se trata de si una película se conecta con una audiencia», dijo. «Si es así, esperas que tengas la oportunidad de seguir contando estas historias».

Worthington también ofreció una actualización sobre las expansiones «avatar» de James Cameron. Confirmó que Avatar 2 y 3 fueron filmados juntos, con partes de 4 filmadas también para acomodar el envejecimiento del elenco más joven. «Hubo una o dos escenas en la que los niños tenían que tener la misma edad, por lo que disparamos en 2018 o 2019», explica. Agregó que Cameron ha escrito Avatar 4 y 5 en su totalidad, provocando que la saga saltará a tiempo si el público continúa abrazando las películas. «No somos lo suficientemente arrogantes como para asumir que seguirán conectándose, pero si lo hacen, podemos seguir contando la historia».

Worthington también abordó el futuro incierto de la saga «Horizon» de Kevin Costner, en la que tenía un papel importante. Confirma que Costner se había mapeado y escrito cuatro películas, con Worthington haberlas leído todas, pero la continuación del proyecto ahora descansa en el limbo. «Ese fue el proyecto de pasión de Costner, había estado trabajando en él durante 10 años», dice Worthington. «Todo se reduce a si la audiencia se conecta. La pasión siempre está ahí, pero a veces se trata de si es el momento adecuado para que las personas la abrazen».