Sam Raimi dice que ‘Spider-Man 4’ nunca sucederá

Sam Raimiquien dirigió Sony “hombre araña” franquicia cinematográfica de 2002 a 2007, contada recientemente ScreenRant que sus versiones de Peter Parker y Mary Jane Watson, interpretadas por Tobey Maguire y Kirsten Dunst, “se han ido a otra parte” con pocas esperanzas de regresar a la pantalla grande.

«El gran personaje de Stan Lee, para el cual un grupo de escritores de Marvel en Nueva York había ideado historias, él creó el personaje, pero contribuyó tanta gente, tantos artistas, que por un breve tiempo me entregaron la antorcha para continuar después de 40 años de cómics de ‘Spider-Man'», dijo Raimi. «Y luego, después de mis tres películas, le entregué la antorcha a otra persona. Y creo que tienen que seguir adelante con la trama y la audiencia que ahora sigue al portador de la antorcha».

El director de “Evil Dead” explicó que una nueva generación de fanáticos de los superhéroes está “realmente interesada” en la nueva era de “Spider-Man” liderada por Tom Holanda. Añadió que “no sería correcto para mí regresar e intentar resucitar mi versión de esta historia” después de dejar paso a otro grupo de cineastas.

El primer “Spider-Man” de Raimi debutó en 2002 y fue seguido por dos secuelas en 2004 y 2007, respectivamente. En 2012, Marc Webb se hizo cargo de la franquicia con “The Amazing Spider-Man”, en la que Andrew Garfield asumió el papel principal. La secuela de Webb, “The Amazing Spider-Man 2”, siguió en 2014.

Marvel Studios recuperó a Spider-Man en 2016, insertando a Tom Holland en el papel con el lanzamiento de “Capitán América: Civil War”. Holland obtuvo su primera película independiente en 2017 con “Spider-Man: Homecoming”, seguida de “Spider-Man: Far from Home” de 2019 y “Spider-Man: No Way Home” de 2021.

La última película de “Spider-Man”, “Brand New Day”, que recientemente producción envueltallega a los cines el 31 de julio. El director de “Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos”, Destin Daniel Cretton, dirige la película. Los miembros secundarios del reparto incluyen a Zendaya, Jon Bernthal, Sadie Sink, Mark Ruffalo, Tramell Tillman, Michael Mando y Jacob Batalon.