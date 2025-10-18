Sam Ehlinger paga el precio mientras los Broncos señalan el movimiento de Dre Greenlaw

El Broncos de Denver Parece estar a punto de conseguir una preciada incorporación fuera de temporada y un apoyador veterano. Dre Greenlaw regresar al campo por primera vez desde que comenzó la temporada regular, potencialmente tan pronto como la Semana 7 contra los Gigantes de Nueva York.

Sin embargo, es en particular la acción potencial correspondiente la que sirve como indicador potencial.

Greenlaw firmó un contrato de tres años y 31,5 millones de dólares con los Broncos en la agencia libre, y su regreso sigue siendo muy esperado.

El regreso de Dre Greenlaw parece inminente

El Broncos en lista Greenlaw como cuestionable en su informe final de lesiones de la semana, después de que pasó de sesiones consecutivas a una completa en la última oportunidad. Sigue en la lista de reservas de lesionados y probablemente se tomará una decisión el sábado, o esta semana.

«Dre Greenlaw se movió muy bien durante toda la semana en la práctica por lo que vieron los medios». Zac Stevens de DNVR Broncos publicado en X el 17 de octubre.

«No me sorprendería en absoluto que hiciera su debut con los Broncos el domingo».

Stevens también publicó su creencia de que “Todos los indicios apuntan a que Dre Greenlaw hará su debut con los Broncos el domingo”, a pesar de que el equipo aún necesita hacer una declaración oficial, y él no está solo.

Los Broncos cortan al mariscal de campo Samuel Ehlinger de la plantilla de 53 hombres sin un movimiento correspondiente como precursor.

Eso podría indicar su intención de activar a Greenlaw fuera de IR.

Se espera que Sam Ehlinger firme con el equipo de práctica de los Broncos

Ehlinger ha servido como tercer mariscal de campo de emergencia de los Broncos durante toda la temporada, firmando durante la primavera después de ingresar a la liga como una selección de sexta ronda de la Potros de Indianápolis en 2021.

«La liberación de Sam Ehlinger es una indicación muy fuerte de que Dre Greenlaw estará en la lista de 53 jugadores el sábado». Andrew Mason de Denver Sports publicado en X. «Ehlinger no está sujeto al waiver, por lo que los Broncos pueden ficharlo para el equipo de práctica el sábado y elevarlo como QB número 3 de emergencia».

De hecho, ese es el plan de los Broncos, tanto para Ehlinger como para Greenlaw.

«La fuente dice que #Broncos volverá a contratar al QB Sam Ehlinger para el equipo de práctica». Chris Tomasson del Denver Gazette publicado. «Se hizo un movimiento para despejar el lugar para que Dre Greenlaw regresara a la lista de 53 hombres».

El regreso de Greenlaw, que podría tener una capacidad limitada, debería elevar a una defensiva de los Broncos que ocupa el segundo lugar en anotaciones y en general de cara al domingo.

Broncos descartan a Jonah Elliss vs Giants

El posible regreso de Greenlaw es alentador, pero los Broncos dieron algunas noticias más aleccionadoras para cerrar su semana de preparación.

Apoyador externo de segundo año Jonás Ellis Descartado por segunda semana consecutiva por una lesión en el hombro. Elliss no ha practicado desde la Semana 5, cuando estaba en el informe de lesiones con un problema de costillas.

Se deshizo de la lesión en las costillas, pero el problema del hombro persiste.

Elliss se sometió a una cirugía en la temporada baja para reparar una fractura de escápula sufrida durante los playoffs de 2024 contra los billetes de búfalo.

“En su ausencia, novato que robinson Probablemente regresará a la rotación de apoyadores externos de Denver”. Parker Gabriel del Denver Post escribió el 17 de octubre. “El novato de cuarta ronda hizo su debut la semana pasada y participó en 19 jugadas defensivas”.

Elliss tiene 3 tacleadas totales, 1.0 capturas y 1 balón suelto forzado en la temporada. El hijo de los Broncos genial, lutero ellisJonah registró 5.0 capturas como novato.

Los Broncos necesitan todo lo que Greenlaw pueda darles, si juega, para compensar la pérdida de Elliss.