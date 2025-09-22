Sam Darnold se arrepiente de que Seahawks cuelgue 44 puntos en los santos

Una segunda victoria consecutiva y 44 puntos anotados en casa, pero Seattle Seahawks jugador de ataque Sam Darnold no está completamente feliz. En cambio, el jugador de 28 años tiene un gran arrepentimiento por la victoria 44-13 de la Semana 3 sobre la Santos de Nueva Orleans en Lumen Field el domingo 21 de septiembre.

Darnold dijo a los periodistas, incluido Bob Condotta del Seattle Times«Obviamente, nos gustaría salir con, ya sabes, algunos touchdowns más o un par de touchdowns más. Pensé que obviamente nos conformamos con algunos goles de campo allí».

Esas palabras son una referencia a Darnold y la ofensiva que representa un cuarteto de touchdowns, pero también a tomar tres goles de campo. Es una cuenta más que respetable, pero como dijo Darnold, el O ‘se benefició todo el día desde una posición de campo excepcional otorgada por una bonanza de grandes jugadas en equipos especiales, junto con una dura defensa que forzó muchas posesiones adicionales.

Darnold esperaba aprovechar más, pero aún produjo una estadística que solo ha mejorado una vez antes durante su carrera en la NFL de ocho años.

Sam Darnold Configuración de alto nivel

Quiere touchdowns, touchdowns y más touchdowns, pero Darnold debería estar satisfecho con lo que puso en una película contra los Saints. Específicamente, cómo el llamado de señal redactó con la tercera selección de la tercera Jets de Nueva York En 2018 fue eficiente con el fútbol.

Darnold nunca estuvo a la altura de la exageración de los Jets, pero se parecía al Pro Bowler que impulsó el Vikingos de Minnesota a los playoffs la temporada pasada esta semana. Los números demuestran el punto, con Greg Bell del Tacoma News Tribune Detallando cómo Darnold fue «14 para 18 pases, 218 yardas, 2 touchdowns, 0 pérdidas de balón 154.2 Calificación de pasador. Segunda más alto en un juego de su carrera (157.9 el último 8 de diciembre para los vikingos contra los Cardenales, 22-28-347-5/0)».

Esas son estadísticas agradablemente sólidas de un pasador que a menudo ha sido boom o roto en los profesionales, evidenciados por sus dos intercepciones contra la Pittsburgh Steelers la semana pasada. Los Seahawks necesitan que Darnold se case con su búsqueda de grandes jugadas con la paciencia para tomar lo que le da una defensa y Evite los lanzamientos dignos de errores.

Logró el equilibrio correcto contra los Saints, aunque con algo más que una mano amiga de otras fases del equipo.

Seahawks ganando en cada fase

Ya sea que sea Jets Darnold o la versión de los Vikings, los equipos especiales y la defensa de Seattle están siendo apoyados por equipos especiales y la defensa de agregar juegos de salpicaduras al carrete destacado. La tercera fase del fútbol fue la fuente de lo espectacular contra los Saints, especialmente cuando el receptor novato Tory Horton Historia de la franquicia con un regreso de despeje de 95 yardas, por Adam Schefter de ESPN.

Horton, quien también atrapó uno de los pases de touchdown de Darnold, no fue el único miembro del coordinador Jay Harbaugh, los equipos especiales para impactar este juego. Seguridad D’Anthony Bell También entró en el acto para bloquear un despeje.

Estas contribuciones continuaron una racha prolífica para las unidades de patadas después de que los Seahawks siguieron las reglas de inicio a la carta a confundir a los Steelers. El entrenador en jefe Mike MacDonald y su personal hizo su tarea Para armarse la cobertura de patada, pero se está llevando a cabo un trabajo igualmente especial en defensa.

Este lado de la pelota es el hogar de un frente de alboroto divirtiéndose tendencias de toda la liga. La defensa en su conjunto mantuvo los buenos tiempos lanzando contra los Saints registrando dos capturas y registrando otros ocho hits de quarterback, mientras que el esquinero Derion Kendrick arrebató una intercepción Según ESPN.

Los equipos de defensa y especiales están llegando a los altos equipos, y aunque la ofensiva de los Seahawks aún no está allí, Darnold suena decidido a hacerlo realidad.