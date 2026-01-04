Sam Darnold recibe un mensaje contundente después de que los Seahawks vencieran a los 49ers

Sam Darnold no tenía que interpretar al héroe en la Halcones Marinos de Seattle‘Victoria 13-3 sobre el 49ers de San Francisco el 3 de enero en el Levi’s Stadium. Todo lo que Darnold necesitaba hacer era hacer pases oportunos, entregar el balón al juego terrestre efectivo y no entregar el balón.

Además, un aspecto de su juego que no aparecerá en las estadísticas es su liderazgo. Después de la victoria sobre los 49ers, Jaxon Smith-Njigba compartió un mensaje honesto sobre el QB de los Seahawks que ayudó a guiarlos hacia la victoria.

“Sam nos guió hoy” Smith-Njigba dijo a los periodistas. «Sam fue un perro absoluto hoy. Su comportamiento, su enfoque, todo lo que hizo hoy fue genial. Por supuesto, queremos arreglar algunas cosas. Por supuesto, siempre habrá cosas que arreglar, pero desde el momento en que llegamos aquí ayer, realmente, la forma en que nos preparamos, la forma en que se preparó durante toda la semana para asegurarse de que sus muchachos estuvieran listos es una de las cosas. Estoy muy feliz por él».

Darnold acertó 20 de 26 en sus intentos de pase para 198 yardas aéreas y se apoyó en gran medida en el juego terrestre de Seattle mientras los Seahawks corrieron para un total de 180 yardas terrestres. Además, el juego terrestre del equipo visitante permitió a los Seahawks aprovechar el reloj tarde y acumular un tiempo de posesión de 37:48.

La defensa de los Seahawks frustró a los 49ers

Sin embargo, la historia del juego fue la defensa de los Seahawks, que no permitió que los 49ers lograran nada ni en el juego aéreo ni en el terrestre. Después de la victoria, CBS Sports NFL El experto Jonathan Jones no reprimió sus elogios hacia la defensiva de los Seahawks por lograr una actuación que permitió que el camino hacia el Super Bowl pasara por Seattle.

«Esta fue una actuación fantástica de una defensiva de la que sé que hablamos mucho, los Houston Texans». Jones dijo en la edición del 3 de enero de “CBS Sports HQ”. “Hemos hablado mucho sobre el Broncos de Denver. Pero lo que hizo esta defensa [on Jan. 3] es lo que han estado haciendo.

«Todos estamos esperando que el reloj marque la medianoche, y no creemos que vamos a llegar a Sam Darnold, y no creemos en los Seattle Seahawks, porque no es la Legion of Boom, y no tenemos ningún apodo para esta defensa. Les digo una cosa, posiblemente sean una de las mejores defensas de la NFL».

Ernest Jones no se detiene después de vencer a los 49ers

Además, el apoyador de los Seahawks, Ernest Jones, tampoco se contuvo después de que Seattle derrotara a los Niners. Jones también envió un mensaje directo al analista y a otros miembros de los medios que no creían que este equipo pudiera terminar en la cima de la NFC.

«Sí, ellos serán llamándonos pretendientes todo el año”, Jones le dijo a Steve Wyche de NFL Network después de la victoria sobre los 49ers. «Vamos a mostrarles. Cada semana, demostración fuera, hombre. Eso es todo. No creen que realmente ganemos en estos juegos. Ellos pensar es platija. Cuando venimos aquí, ganamos juegos pase lo que pase.…

«Es simplemente un juego completo. Les decimos a esos muchachos, hombre, todos ustedes agarren la pelota, hombre, consigan puntos, pero finalmente déjennos descansar, y vamos a salir y pelear, hombre. Así que eso es lo que podemos hacer hoy. Pudieron controlar el ritmo en la ofensiva, y nosotros pudimos hacer paradas».