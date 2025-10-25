Salvar a 200 millones de niños de la nación

Jacarta – Movimiento Antinacional DPP Drogas (Granada) valoró la divulgación de 38 mil casos y la incautación de 197 toneladas de droga policia nacional durante enero-octubre de 2025.

Granada del Presidente General, Henry Yosodiningrat Dijo que la divulgación de miles de casos con más de 51 mil sospechosos no fue un hallazgo casual.

«Pero a partir de los resultados del análisis y la investigación, así como de la vigilancia durante un largo período de tiempo con un alto nivel de dificultad, porque el sindicato de la droga utiliza modus operandi cambiantes y altos niveles de militancia», dijo Henry a los periodistas el sábado 25 de octubre de 2025.

Kabareskrim y Dirtipid Narkobareskrim Polri durante una rueda de prensa sobre drogas

Henry dijo que la confiscación de cerca de 200 toneladas de drogas significó detener su circulación ilícita para que no llegaran a manos de los consumidores, tanto principiantes como adictos.

«Esto significa que hemos salvado a casi 200 millones de niños del país», afirmó.

También espera que al descubrir este caso, no sólo arrestará a los perpetradores y confiscará las pruebas, sino que desmantelará y paralizará al sindicato desde sus raíces.

Además, también pidió que los perpetradores que aún se encuentran en la categoría de niños sean tratados como víctimas y no castigados, sino rehabilitados.

«Aunque según la ley los consumidores son autores de delitos de drogas, soy de la opinión de que los niños consumidores son víctimas que no merecen ser castigadas, sino que deben ser rehabilitadas, porque la generación joven es el futuro de la nación», afirmó.

Anteriormente, de enero a octubre de 2025, la Policía Nacional logró confiscar 197,71 toneladas de diversos tipos de mercancías ilícitas y arrestó a más de 51 mil perpetradores en toda Indonesia.

El jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la Policía Nacional (Kabareskrim), comisionado general de policía Syahardiantono, dijo que este resultado era una forma concreta del compromiso de la Policía Nacional para llevar a cabo el séptimo mandato Asta Cita del presidente Prabowo-Gibran, es decir, erradicar las drogas desde la raíz.

«La erradicación y prevención de las drogas deben llevarse a cabo continuamente. El Jefe de Policía ha enfatizado que la guerra contra las drogas desde arriba hasta abajo no debe detenerse», dijo Syahar en una conferencia de prensa en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía, en el sur de Yakarta, el miércoles 22 de octubre de 2025.