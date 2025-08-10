VIVA – Venezia debe renunciar a la partida del capitán, así como al pilar de su línea de fondo, Jay idzesquien se unió oficialmente a otro club de la Serie A, Sassuolo. Esta decisión marca el final del viaje al defensor Equipo nacional Indonesia con I Leoni Alati después de dos temporadas llenas de contribuciones.

Idzes se unió por primera vez a Venezia en la temporada 2023/2024. En ese momento, fue traído del club holandés, continúa las águilas e inmediatamente se le confiaba para formar parte del equipo central del equipo.

En la temporada inaugural, el jugador de sangre indonesia de sangre parecía impresionante. Grabó 30 apariciones y contribuyó con tres goles, además de jugar un papel importante en ayudar a Venezia a ganar boletos promocionales para la Serie A.

La transferencia de Jay Idzes a Sassuolo fue anunciada oficialmente por Venezia el sábado 9 de agosto de 2025 en la Morning Wib, a través de un comunicado publicado en el sitio web oficial del club.

«Venezia FC anunció una transferencia permanente del defensor Jay Idzes a US Sassuolo», dijo el comunicado oficial del club.

En dos temporadas defendiendo a Venezia, Idzes ha registrado un total de 66 apariciones y cinco goles en todas las competiciones, incluidas la Serie B, la Serie A y Coppa Italia. Su contribución en su primera temporada fue tan vital en el viaje de promoción del club a la casta más alta del fútbol italiano.

«Al llegar a Venezia en la temporada 2023/24, Idzes, de 25 años, ha realizado 66 veces y marcó cinco goles en la Serie B, la Serie A y Coppa Italia a Venezia, contribuyendo a la promoción del club a la casta más alta con tres goles en la temporada 2023/24».

El club no olvidó otorgar el último premio al Capitán por todo su arduo trabajo y dedicación durante el uniforme de Venezia.

«Gracias sincero, transmitimos a Jay por su compromiso, profesionalismo y entusiasmo mientras jugamos para Venezia FC. Buena suerte, Jay».

Desafortunadamente, el viaje de Venezia en la Serie A no duró mucho. En la temporada 2024/2025, el club debe ser degradado a la Serie B después de no poder competir en la parte inferior de la clasificación.

Por otro lado, Jay Idzes sirvió como capitán del equipo casi durante la segunda mitad de la temporada 2024/2025. Su liderazgo en el campo se convirtió en uno de los aspectos importantes del juego de Venezia a pesar de que el resultado final no estaba a favor.