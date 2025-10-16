Saltarse las oraciones del viernes 3 veces seguidas ¿Autoapóstatas? Esta es la explicación de MUI

Jacarta – Oraciones del viernes es la principal obligación de todo varón musulmán que haya alcanzado la pubertad, esté en su sano juicio y no esté de viaje. Este culto no es sólo un ritual semanal, sino un medio importante para recordar a Allah SWT y fortalecer la hermandad islámica.

En el Corán, Allah SWT dice:

«Oh ustedes que creen, cuando sean llamados a orar el viernes, apresúrense a recordar a Allah y dejen de comprar y vender. Es mejor para ustedes si lo saben». (QS All-Jumu’ y: 9)

Sin embargo, algunos musulmanes todavía subestiman a menudo esta obligación. Hay quienes lo abandonan por actividades mundanas, sin siquiera un motivo justificado.

Entonces, ¿cuál es exactamente la ley para las personas que abandonan las oraciones del viernes sin excusa?

Oración congregacional. Foto : VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis

Según Kiai Nurul Irfan, miembro de la Comisión Fatwa del Consejo Ulema de Indonesia (MUI), dejar las oraciones del viernes sin un motivo Sharia es un pecado grave. En un hadiz auténtico, Rasulullah SAW advirtió enérgicamente sobre esto.

«La gente debería dejar de salir los viernes o Alá seguramente cubrirá sus corazones y entonces se convertirán en personas negligentes». (HR Muslim, núm. 865)

Incluso en otra historia se afirma:

«Quien falte a las oraciones del viernes tres veces seguidas por negligencia, Alá cerrará su corazón». (HR Abu Dawud, no. 1052; An-Nasa’i, no. 1369)

Irfan enfatizó que alguien que falta deliberadamente a las oraciones del viernes sin demora no sólo es pecador, sino que también puede ser registrado como perteneciente a un grupo. hipócritacomo dijo el Profeta:

«Quien falte tres veces a la oración del viernes sin excusa será considerado hipócrita». (AR Ath-Tabrani)

Irfan explicó que para los musulmanes sanos que no son viajeros, faltar repetidamente a las oraciones del viernes podría ser un signo de apostasía significativa, es decir, una actitud de rechazo de las obligaciones religiosas, lo que no significa abandonar el Islam directamente.

«Esta apostasía no siempre significa abandonar el Islam, sino que muestra que la persona ha abandonado una obligación muy importante», dijo Irfan, citado en el sitio web oficial de MUI, el viernes 17 de octubre de 2025.

Añadió que los musulmanes que tienen la edad shar’i, como estar enfermos o viajar largas distancias, no son culpables si no realizan las oraciones del viernes. Simplemente lo reemplazan con oraciones del Zuhr. Asimismo, para las mujeres, el culto de los viernes no es obligatorio.