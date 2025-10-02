Saltando cuando se les alude, amigos que descargan la relación entre Wulan Guritno y Ariel Noah

Yakarta, Viva – Problema de proximidad Wulan Guritno con Ariel Noah Volver a ser un tema candente de conversación pública. La noticia del romance entre los dos se extendió después de varias veces se vio juntos, incluso cuando Ariel estuvo presente en el estreno de la última proyección de películas, protagonizada por Wulan.

El momento de la unión desencadenó la especulación de que Wulan y Ariel estaban en una relación especial. Además, un video que muestra a ambos la cena juntos también se extendió en las redes sociales, haciendo que los internautas sean llenos de gente en su partido. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

El problema incluso llegó a los oídos del amigo cercano de Wulan, Melaney Ricardo. En una conversación informal en el podcast de Melaney Ricardo, aludió sin rodeos a Ariel Noah cuando aparecieron los temas de amor de Wulan.

«Eres solo Ariel, si ese es el caso», dijo Melaney Ricardo, quien de repente hizo que Wulan se sonrojara y se avergonzara, citado el jueves 2 de octubre de 2025.

Consciente de su mejor amigo estaba a punto de continuar la discusión, Wulan incluso trató de cerrar la boca de Melaney para que el tema no se prolongara. Pero Melaney continuó su explicación.

Según Melaney, el comentario no fue exento de razón. Solo transmitió lo que el público discutió ampliamente después de que el video junto con Wulan y Ariel se extendieron.

«Sí, amigos, viejos amigos», respondió Wulan Guritno tratando de aliviar el problema.

Aun así, Melaney consideró que no había nada de malo si los dos estuvieran en una relación, considerando que Wulan y Ariel eran solteros.

«Sí exactamente, entonces, si los internautas preguntan por qué no Ariel? Debido a que eres soltero, Ariel es soltero, excepto si tienes un esposo», agregó Melaney.

Incluso elogió a Ariel como un hombre adulto que merece ser una pareja.

«¿Por qué no él (Ariel)? Es un tipo maduro», Sambungnya.

Las preguntas insistentes de Melaney hicieron que Wulan fuera más torpe. Finalmente eligió no dar una respuesta firme.

«Hay una opción, ¿puedes responder verdad?» dijo Wulan, quien fue recibido de inmediato por la risa Melaney.

Pero Melaney no dejó de burlarse de su mejor amigo. Continuó mencionando que Wulan y Ariel eran adecuados si realmente estuvieran juntos.

«Es adecuado», dijo Melaney.

Obteniendo un estímulo continuo, Wulan finalmente respondió en un tono de broma.

«¿Cómo es que eres adecuado?» preguntó.

«Si (según) encajo en sí», dijo Melaney.

«Oh, sí», respondió Wulan con una sonrisa.

Aunque Wulan Guritno descartó el tema de la cercanía con los motivos de que solo amigos, su incómoda respuesta y bromas realmente hicieron curiosidad al público sobre la verdad de su relación especial con Ariel Noah.