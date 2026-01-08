Salshabilla Adriani tenía mucha hambre, Ibrahim Risyad solo compró una comida

Jacarta – Actriz Salshabilla Adriani comparte historias interesantes sobre su vida hogareña juntos Ibrahim Rishad que atrae con éxito la atención. Esta confesión fue transmitida abiertamente en un podcast en el canal de YouTube Debi & Marco, con su esposo sentado a su lado.

Lea también: Ibrahim Risyad está etiquetado como Bandera Roja, la declaración de Salshabilla Adriani sobre no comprar alimentos se vuelve viral



En una conversación informal, Salshabilla reveló que los primeros días de su matrimonio estuvieron marcados por varios incidentes divertidos, uno de los cuales fue el hábito de Ibrahim, que él consideraba que aún permanecía en su estilo de vida cuando era soltero. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Dijo que Ibrahim a menudo pedía comida sólo para él, sin darse cuenta de que ahora vive con una esposa que también necesita comida.

Lea también: No permitir que Salshabilla Adriani se convierta en ama de casa, Ibrahim Risyad: si ella también puede obtener ingresos



«Cuando se casó por primera vez, sólo pedía comida para él. Es como si lo siento, hay dos personas, dos estómagos en esta casa. No la compré para mí», dijo Salshabilla, citado el jueves 8 de enero de 2026.

Este incidente se sintió aún más adorable y molesto porque ocurrió cuando Salshabilla tenía mucha hambre. Incluso le dijo a Ibrahim que volvía a casa después del rodaje.

Lea también: Ibrahim Risyad no está de acuerdo con que Salshabilla Adriani se convierta en ama de casa: ¡simplemente no tiene sentido!



Sin embargo, sus esperanzas se desvanecieron cuando la comida que llegó resultó ser solo una porción.

«Dije: ‘Cariño, tengo mucha hambre, me iré a casa pronto’. Eh, su comida vino conmigo, pero solo tenía un Gojek. Es molesto», dijo entre risas.

No sólo sobre la comida, Salshabilla también se refirió a los hábitos de Ibrahim, que, según él, responden menos a los pequeños códigos de su esposa, especialmente en lo que respecta a los regalos.

Puso como ejemplo la costumbre de las mujeres que a menudo piden en broma comprar algo, por ejemplo un bolso. Desafortunadamente, según Salshabilla, estas solicitudes a menudo encuentran una respuesta fría.

«Si a una chica le gusta bromear: ‘Cariño, cómpralo’. Pero si el hombre se niega. Es posible, pero es obligatorio desde hace mucho tiempo», explicó.

Como esperó demasiado, Salshabilla finalmente decidió tomar su propia decisión. También compraba las cosas que quería sin esperar un regalo de su marido.

«Luego fui al centro comercial, me compré. Luego me enojé, ¿por qué espero, aunque puedo comprarme?», dijo.

Aunque ella es capaz de satisfacer sus propias necesidades, Salshabilla destacó que un poco de atención por parte de su pareja todavía tiene su propio significado. No se trata de valor material, sino del sentimiento de ser apreciado.