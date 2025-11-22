Salsabila-Adelia eliminan dobles de Vietnam y alcanzan las semifinales del Indonesia International Challenge 2025

Yogyakarta, VIVA – Dobles femeninos de IndonesiaSalsabila Zahra Aulia y Adelia Nirul M, lograron llegar a las semifinales del torneo bádminton BNI Desafío Internacional de Indonesia 2025. En el partido de cuartos de final que tuvo lugar en GOR Amongrogo, Yogyakarta, el viernes 21 de noviembre de 2025, la joven pareja rojiblanca derrotó a los representantes de Vietnam Thie Dieu Ly Pham/Pham Thi Khanh en una batalla de tres partidos.

Salsábila y Adelia se quedaron atrás en el primer juego con marcador de 14-21. Sin embargo, se recuperaron en los dos siguientes juegos y cerraron el partido con victorias 21-18 y 21-12.

Después del partido, Salsabila dijo que cambiar los patrones de juego era la clave para su resurgimiento.

«En el segundo partido, el entrenador nos dio instrucciones de no dejarnos llevar por el juego del rival y obligarnos a incorporar al rival a nuestro patrón de juego y resultó que pudimos», dijo Salsabila en un comunicado. PBSI Viernes 21 de noviembre de 2025.

Mientras tanto, Adelia admitió que el partido no fue fácil. Dijo que la pareja vietnamita tenía una fuerte defensa por lo que tuvieron que trabajar duro para penetrarla.

Según Adelia, los oponentes tenían más experiencia y su defensa era firme, por lo que sus ataques no podían producir puntos de inmediato. Por ello, cree que hay que seguir mejorando los ataques en el próximo partido.

«Fue bastante tenso porque era la primera vez que nos uníamos al IC y en cuanto a los rivales todavía nos estábamos adaptando, especialmente en cuanto al juego de los jugadores extranjeros», añadió Adelia.

Con esta victoria, Salsabila y Adelia se aseguraron un lugar en las semifinales y se enfrentarán a la primera cabeza de serie, la pareja taiwanesa Lin Chih-Chun/Lin Wan Ching. Ambos jugadores dijeron que habían preparado estrategias para enfrentar a oponentes más fuertes.

Salsabila dijo que uno de los jugadores contrarios era bastante mayor y tenía más experiencia. Dijo que el entrenador les pidió que se concentraran en dar su mejor resistencia desde el inicio del partido.

«Uno de los jugadores ya es senior, el entrenador también dijo que lo importante es darle resistencia primero», continuó Salsabila.

El partido de semifinales se prevé reñido y el público anfitrión espera que esta joven pareja pueda continuar la tendencia positiva hacia la final.