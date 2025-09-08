Salma Salsabil se realizó inmediatamente después de dar a luz, su esposo negó desempleado

VIVA – Cantante talentoso Salma salsabil Una vez más le llamaron la atención del público con su aparición enérgica en el evento Pestapora 2025. Esta aparición estaba en el centro de atención porque era su primera etapa después de unos meses de pausa debido al embarazo y al nacimiento de su primer hijo juntos La lava.

Leer también: La condición de salud de Salsabil para él ausente de Prambanan Jazz, internautas sospechosos



En un momento emotivo al final de su apariencia, Salma anunció la felicidad de su pequeña familia con entusiasmo.

«Ahora hay un nuevo amor para mí. Y todos obtienen saludos de Obaid Bahir Raden Laitupa», dijo Salma, citada el lunes 8 de septiembre de 2025.

Leer también: Salma Salsabil y DiMansyah Laitupa se casaron oficialmente con matices tradicionales javaneses



La noticia del nacimiento de Putra Salma y DiMansyah fue bien recibida por los fanáticos, pero no escapó de los comentarios inclinados entre los internautas. Porque el matrimonio de sus ocho meses desde enero de 2025 provocó especulaciones de que Salma dio a luz en julio de 2025.

Esto dio lugar a varias acusaciones, especialmente contra DiMansyah, que se consideró que algunos internautas eran menos responsables de dejar que Salma volviera a un concierto poco después de dar a luz. También hay quienes acusan a DiMansyah para hacer de Salma la columna vertebral de la familia.

Leer también: SALMA SALSABIL y DIMANSYAH LAITUPA TRACES DIGITALES VIRALES, los internautas destacan este mensaje …



La acusación desencadenó una reacción de DiMansyah, que a través de Instagram Story el lunes 8 de septiembre de 2025 negó fuertemente la noción de que no trabajaba.

«Perdón por la gente. Quiero spam. Las canciones que estoy involucrado en escribir la letra», escribió DiMansyah, en Instagram Story.

DiMansyah luego mostró una serie de canciones cuyas letras escribieron, como «Sweet To Be Be Be» por Aman, «Live o Go» de Bernard Saud y «O Tuan» de Bungaryza. También escribió letras de las canciones «Amin» y «Thank You» del primer álbum de Salma, Hoping in the East.

Como cantante, DiMansyah ha lanzado 10 singles, con su canción insignia, «Listen», que se ha escuchado más de tres millones de veces. También acaba de lanzar un sencillo titulado «Descripción» el 11 de julio de 2025, y escribió letras de su dúo con Bungaryza «, dijo entonces».

La historia del romance de Salma y el propio DiMansyah es bastante sorprendente para el público. Ambos, ambos abandonados por la 12ª temporada de Indonesia Idol (2022-2023), establecieron relaciones sin el centro de atención de los medios antes de casarse oficialmente.

Salma, la ganadora de la competencia, y DiMansyah, que fue eliminada en la ronda Top 9, nunca escupió su unión. Esto sorprendió a muchos fanáticos, especialmente porque Salma tenía un matrimonio arreglado con otros concursantes, Rony Parulian.

Aun así, la diferencia de creencia entre Salma, que es una mujer musulmana, y Rony, que adhire a los cristianos, hizo su relación solo limitada a la especulación de los fanáticos.

El éxito de Salma como cantante también es sin duda. Además de ser un campeón de ídolo indonesio, ganó tres trofeos en el Premio de Música Indonesia 2024 por la canción «Bunga Hati».

Sin embargo, en medio de un foco positivo, DiMansyah a menudo recibe comentarios curiosos, incluida la acusación de ‘Mokondo’ porque se considera menos igual a la popularidad de Salma. Sin embargo, DiMansyah continúa demostrando su dedicación en el mundo de la música, descartando la noción de que solo depende del éxito de la esposa.

El regreso de Salma al escenario y la refutación de DiMansyah es una prueba de que la pareja sigue siendo fuerte en el medio del centro de atención pública. Ambos continúan mostrando compromiso con sus respectivas carreras mientras se someten a un nuevo papel como padre.