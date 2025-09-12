Salma Hayek-debut ‘Midaq Alley’ obtiene el relanzamiento de Sony en México, Latam

«Callejón«(» El callejón de los milagros «), la gema Jorge Fons 1995 que se lanzó Salma HayekLa carrera de ‘está siendo relanzada por Sony Fotos en México y América Latina, gracias a un acuerdo entre Sony Pictures International Productions y su productor, Alameda Films.

Las noticias se producen después de que el Festival de Cine de San Sebastian de España anunció que cerraría la sección Classics del Festival (Klasikoak).

La versión 4K recién restaurada celebra el 30 aniversario de la icónica película, considerada una de las películas mexicanas más consecuentes de todos los tiempos. Ganó una serie de premios en todo el mundo y representó a México en el 68th Premios de la Academia.

Basado en la novela del autor egipcio ganador del Premio Nobel, Naguib Mahfouz, con un guión de Vicente Leñero, la película fue producida por el legendario Alfredo Ripsteincuyas películas de Alameda ahora están dirigidas por su nieto, Daniel Birman Ripstein.

Ubicado en una calle de la Ciudad de México del centro de la Ciudad de México, cuya vida de los habitantes está estrechamente entrelazada, la película se divide en cuatro partes claras. Los primeros tres llevan el nombre de los personajes principales, y el último pone fin a la historia. Cada parte comienza en el mismo momento, mostrando el mismo juego de dominó, y cubre el mismo período de tiempo, pero desde el punto de vista de un personaje diferente.

«Traer ‘Midaq Alley’ de regreso a los cines con el apoyo de Sony es un testimonio del impacto duradero y la importancia cultural de la película», dijo Birman Ripstein, y agregó: «Este nuevo lanzamiento permitirá que una nueva generación de audiencias descubra esta película mágica de una manera que nunca se ha visto antes». Reveló que restaurar el clásico a su nueva versión restaurada tomó cuatro años.

«Estamos encantados de ser parte de esta celebración cinematográfica única en la vida en la vida», dijo Philip Alexander, vicepresidente y gerente general de Sony Pictures que libera México.

Además de ser el debut en la pantalla de Salma Hayek, «Midaq Alley» presenta un elenco notable de actores mexicanos alabados que incluyen a Bruno Bichir («Ozark») Daniel Giménez Cacho («» «Existir«), Juan Manuel Bernal (» Monarca «), Ernesto Gómez Cruz (» El crimen del Padre Amaro «), María Rojo (» Boda de San Valentín «), Tiaré Scanda (» No Man’s Land «) y Margarita Sanz (» Frida «).

La carrera teatral de «Midaq Alley» está programado para comenzar el 23 de octubre con la distribución de manejo de Sony en México y América Latina.

El 73 ° Festival de cine de San Sebastián Funciona sobre el 19 al 27 de septiembre.