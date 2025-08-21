Salió la prueba de ADN, Lisa Mariana reveló algo inesperado mientras lloraba a su Tiktok vivo

VIVA – Polémica sobre el niño con la CA inicial, un niño de celebridades Lisa Mariana Conoce puntos brillantes. Miércoles 20 de agosto de 2025, la policía publicó los resultados de las pruebas de ADN en Ridwan Kamil y el niño con las iniciales ca.

Leer también: Diferente reacción de Lisa Mariana y Ridwan Kamil después de que salieron los resultados de la prueba de ADN



Basado en los resultados de la prueba de ADN publicada por la policía, muestra que Ridwan Kamil no es el padre biológico del niño con la CA inicial que nació por Lisa Mariana.

«Después de realizar una investigación e investigación, presentamos los resultados de la prueba de ADN. El resultado es que RK y CA no tienen ADN o compatibilidad no idéntica», dijo Kasubdit I Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Rizki Aguung Prakoso.

Leer también: 5 hechos de los resultados de la prueba de ADN ADN Lisa mariana, ¿cuál es el destino ahora?



Después de los resultados de esta prueba de ADN, Lisa Mariana respondió inmediatamente. El miércoles pasado por la noche, Lisa Mariana fue vista teniendo tiempo para vivir en su cuenta de Tiktok y ventilar sus emociones de molestia.

Mientras lloraba y enojaba, Lisa había rechazado los resultados de la prueba de ADN que fue anunciada por la Policía de Investigación Criminal ayer. Incluso desafió el proceso legal que lo estaba esperando.

Leer también: El destino de Lisa Mariana después de los resultados del ADN de la prueba declaró que su hijo no Ridwan Kamil sangre de sangre



«Ah, no tengo miedo de ser demandada», dijo Lisa Mariana, gritando como citadas de las piezas de video que estaban en la cuenta Tiktok @heymilkteaaa.

En las piezas de video también, Lisa Mariana había aludido a la polémica que estaba arrastrando el nombre del ex gobernador de West Java. Como se sabe en este momento, Ridwan Kamil fue examinado por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) relacionada con el presunto caso de corrupción en el proyecto de adquisición de publicidad en los Bancos de Desarrollo Regional de Java y Banten West Java y Banten (BJB) para 2021-2023.

«¿Cómo se trata del caso de la corrupción hmmm?», Dijo.

Lisa Mariana también tuvo la oportunidad de enfatizar que su decepción porque la prueba de ADN de su hija con las iniciales CA no coincidía con Ridwan Kamil no por dinero. Afirmó luchar solo para pedir la justicia de su hijo. También afirmó que aún puede proporcionar vida a su hijo.

«No es una cuestión de herencia, no estoy paralizado», dijo.

No te detengas allí, Lisa también reveló que el KPK la convocará el 22 de agosto como testigo de la supuesta corrupción en la adquisición de los Fondos de Publicidad del Banco Regional de Desarrollo Regional de West Java y Banten (BJB) para 2021-2023.

«Soy honesto, honestamente sin ninguna ingeniería. El 22 me hicieron testigo en el KPK», dijo.