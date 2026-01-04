Saliendo de una fase difícil, Dewa United confía en desafiar al Bhayangkara FC en Lampung

Bandarlampung, VIVA – Dewa United mirando el partido fuera de casa contra Bhayangkara Presisi Lampung FC con pleno optimismo. El equipo apodado Banten Warriors confía en que la tendencia positiva que ha comenzado a desarrollarse en las últimas semanas pueda continuar en la Superliga BRI 2025/2026, el lunes 5 de enero.

Entrenador del Dewa United Jan Olde Reikerink Destacó que su equipo se encuentra en una condición cada vez más estable después de atravesar una fase inicial de temporada difícil. Él cree que su equipo podrá volver a mostrar su mejor desempeño cuando se enfrente a Bhayangkara en casa de su oponente.

«Somos muy optimistas de que este equipo volverá a mostrar su mejor actuación mañana contra Bhayangkara», dijo Reikerink en Bandarlampung, el domingo 4 de enero de 2025, citado por Antara.

Esta creencia no carece de razón. El Dewa United está registrando un gráfico de rendimiento ascendente después de pasar los últimos tres partidos sin perder. A partir de ese período, el Dewa United consiguió dos victorias y un empate, una señal de reactivación tras un tropiezo al inicio de la competición.

«Esto demuestra que estamos empezando a recuperar nuestra buena forma», afirmó Reikerink.

El técnico holandés admitió que los vaivenes del equipo en rendimiento no se pueden desvincular del proceso de adaptación de los nuevos jugadores. Las diferencias en roles, estilos de juego y exigencias tácticas de clubes anteriores significan que el Dewa United necesita tiempo para encontrar el equilibrio en el juego.

«Construir un equipo sólido requiere un proceso. Los nuevos jugadores tienen que adaptarse a diferentes formas de juego y exigencias tácticas. Sí, a menudo comenzamos las competiciones con condiciones similares, pero somos capaces de recuperarnos y registrar resultados positivos al final de la temporada», dijo Reikerink.

Por parte del jugador, Alex Martín Valoramos que el duelo contra el Bhayangkara Presisi Lampung FC será interesante y atraerá la atención del público. Además del factor competencia en la media tabla, este partido también tiene un significado personal para él.

«Espero que sea un buen partido. Mucha gente vendrá a verlo. También tengo mi propia motivación porque me enfrentaré a un antiguo club», dijo Martins.

Actualmente, Dewa United todavía está luchando por salir del final de la clasificación de la Superliga 2025/2026. Están en la 14ª posición con una colección de 17 puntos en 15 partidos. Mientras tanto, Bhayangkara Presisi Lampung FC ocupa el décimo lugar con 19 puntos en el mismo número de partidos.