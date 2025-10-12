Saliendo a cenar con amigos, estudiante de medicina violada en grupo en Bengala Occidental







Una estudiante de medicina de Odisha fue presuntamente violada por hombres no identificados en Bengala Occidental Distrito de Paschim Bardhaman, dijo la policía el sábado. El incidente ocurrió afuera del campus de una facultad de medicina privada en Durgapur el viernes por la noche cuando la estudiante de segundo año salió a cenar con una de sus amigas, dijeron sus familiares.

El estudiante, de Jaleswar, Odisha, está recibiendo tratamiento en un hospital cercano. «A partir de una denuncia presentada por los familiares del médico, hemos iniciado una investigación», dijo.

Los padres de la estudiante dijeron que llegaron a Durgapur esta mañana después de recibir una llamada de los amigos de su hija. La madre de la estudiante alegó que su hija fue violada en grupo alrededor de las 10 de la noche del viernes cuando salía del campus universitario con una de sus amigas para cenar.

El incidente ocurrió afuera del campus de una facultad de medicina privada en Durgapur. COLEGIO MÉDICO DE PIC/IQ CITY

“Vinimos aquí esta mañana y presentamos una queja con la policía. He oído que la universidad obtuvo buenos resultados académicos y por eso enviamos a nuestra hija a estudiar medicina aquí”, dijo el padre de la estudiante.

Una investigación inicial reveló que la estudiante salió del campus con su amiga alrededor de las 8:00 p. m. del viernes. «La amiga la dejó sola cuando tres hombres no identificados llegaron allí. Los hombres le arrebataron el teléfono y la llevaron a una jungla fuera del campus, donde la violaron. La amenazaron con consecuencias nefastas si le contaba a alguien sobre el incidente», dijo el oficial.

La acusada exigió dinero al médico para devolverle el teléfono móvil. Se ha registrado la declaración del estudiante. «Anoche hablamos con el amigo de la víctima. Estamos tratando de encontrar algo Imágenes de circuito cerrado de televisión. Un equipo forense visitará el lugar para recoger pruebas», dijo el oficial. Se ha presentado una FIR. La policía ha detenido a un asociado del superviviente.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente