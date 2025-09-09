Saleh Husin Pede Gabinete de reorganización Nuevas inyecciones de energía para el sector real

Yakarta, Viva – Vicepresidente (Waketum) Mujer Industrial Saleh Husin La reorganización optimista llevada a cabo por el presidente Prabowo Subianto aporta nueva energía a las políticas macro al sector real en Indonesia.

Dijo que, con el nombramiento del Sr. Purbaya Yudhi Sadewa para convertirse en el nuevo Ministro de Finanzas, se espera que haya prioridad en el mantenimiento de la estabilidad macro

«Somos optimistas de que esta reorganización puede traer nueva energía y fortalecer la coordinación de la política fiscal con las políticas del sector real. Al mismo tiempo, proporcionar un espacio más amplio para el crecimiento industrial y la creación de empleo», dijo Saleh Husin en una declaración escrita recibida en Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.

Dijo que el mundo industrial incorporado en la industria Kadin ve el cambio Ministro de finanzas Como parte de la dinámica de la política y la necesidad de ajustar la estrategia del gobierno para responder a los desafíos económicos nacionales y globales. Y el cambio de gabinete es la prerrogativa del presidente.

«Durante esta transición, lo más importante es la consistencia de la dirección de la política fiscal y la sostenibilidad del programa que ha estado funcionando, de modo que el mundo de los negocios no enfrenta incertidumbre excesiva», dijo Saleh.

Además, explicó que la reforma estructural más urgente fue la mejora del sistema fiscal para ser más justo, simple y alentar el cumplimiento voluntario.

Ministro de Industria para el período 2014-2016, Saleh Husin. Foto : Viva.co.id/mohammad yudha prasetya

Además, la eficiencia del gasto estatal debe fortalecerse con un enfoque en el gasto productivo, especialmente para la infraestructura, la educación vocacional y la investigación industrial. La reforma burocrática en la gestión de la APBN también es importante para garantizar que las políticas respondan más a las necesidades del mundo de los negocios.

También dijo que el mundo industrial espera que haya una política fiscal más pro crecimiento al alentar incentivos para la industria de procesamiento, tanto a través de desgravación fiscal, financiamiento más asequible y estímulo de inversión. Además, la armonización de los aranceles y los aranceles de importación también debe organizarse para que las industrias nacionales sean más competitivas.



Ministro de Finanzas (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa Foto : Oficina de prensa de la Secretaría Presidencial

«Creo que el Sr. Purbaya puede realizar una comunicación abierta, rutinaria y basada en datos. Basado en datos es muy necesario. El foro de diálogo entre el Ministerio de Finanzas y la Asociación Industrial en este caso tanto Kadin como la Asociación de Empleadores Indonesios (Apindo) deben fortalecerse para que las aspiraciones del mundo de los negocios puedan ser una consideración en la formulación de políticas», dijo.

Por lo tanto, cada política fiscal tomada puede ser más dirigida, reducir el potencial de distorsión y aumentar la confianza de los jugadores industriales.