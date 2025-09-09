Salario tardío Unilateralmente, Verrell Bramasta insta a Kemenpora sobre el destino de un atleta y medallista de discapacidad

Yakarta, Viva – Miembro de la Comisión de la Cámara de Representantes X, Verrell bramastainstó al gobierno a través del Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora) observar inmediatamente los derechos y el destino del para atleta. Verrell resalta específicamente la condición Atletas discapacitados y atletas que no están incluidos en el gran diseño de deportes nacionales (no DBON) para que puedan regresar al Centro Nacional de Entrenamiento (Pelatnas).

«El gobierno a través del Ministerio de Jóvenes y Deportes para prestar atención a los derechos y el destino de los atletas y la estabilidad no DBON. También se espera que los atletas puedan regresar a Pelatnas», dijo Verrell durante una reunión de trabajo (Raker) con la Menpora en el complejo Senayan, recientemente. Desplácese por la información completa, ¡vamos!

Esta presión surgió después de que Verrell recibió una audiencia de 15 atletas sobresalientes a principios de julio de 2025. La reunión en el edificio del Parlamento Indonesio reunió a Verrell con el medallista del Juegos del Sea y un atleta discapacitada del Comité Nacional Paralímpico de Indonesia (NPCI) Bekasi. Transmiten directamente los diversos problemas que enfrentan.

Los atletas de discapacidad de NPCI Bekasi, por ejemplo, revelaron su ansiedad relacionada con el salario tardío y la asignación de alimentos durante meses. También enfrentan mecanismos de degradación injustos y despido unilateral. Esto sucedió después de que se atrevieron a expresar sus aspiraciones al DPRD. Debido a la urgencia de esta situación, hasta 22 atletas se deshabilitan incluso para presentar una solicitud de protección al Ministerio de Jóvenes y Deportes a través de Verrell Bramasta.

Mientras tanto, los atletas que ganaron la medalla del Sea Juegos de 2019 a 2023 también expresaron su decepción. La promesa de su nombramiento como aparato civil estatal (ASN) aún no se ha realizado. Están preocupados, con el tiempo, los logros que han hecho que el nombre de la nación se olvidará lentamente cuando la atención pública cambie a nuevos atletas.

Verrell enfatizó que el estado tiene una gran responsabilidad de proteger a sus atletas. Había transmitido todas las aspiraciones que escuchó directamente de los atletas al Ministerio de Jóvenes y Deportes para ser seguidos de inmediato.

«¿Cuáles son las aspiraciones de mis amigos que he transmitido a la Menpora para ser seguidos? El estado debe estar presente de una manera real para proporcionar protección, apreciación y certeza para los atletas nacionales, sin excepción», dijo.

Verrell agregó que los atletas, tanto las personas con discapacidades como la falta de discapacidad, son parte de la cara de la nación. Han luchado y actuado en el podio para llevar el nombre de Indonesia. Por lo tanto, enfatizó la importancia del pleno apoyo del gobierno.

«No dejes que se sientan solos. Deberíamos estar con ellos cuando se cuestionen sus derechos», concluyó.