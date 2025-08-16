Salario delantero recientemente lesionado arrojado por Miami Heat

El viernes 15 de agosto, el Miami Heat intercambió Haywood Highsmith y una selección de segunda ronda de 2031 a los Brooklyn Nets. Miami recuperó una selección de draft de segunda ronda de 2026 como parte del acuerdo.

Shams Charania de ESPN informó la noticia a través de X.

«El Miami Heat ha cambiado a Haywood Highsmith y una selección de segunda ronda de 2032 a los Brooklyn Nets por una selección de segunda ronda protegida de 2026, las fuentes le dicen a ESPN», informó Charania. «Brooklyn se ha mantenido activo en las conversaciones comerciales, ya que el único equipo de la liga con un espacio de capitalización significativo restante, y lleva a Highsmith con una segunda ronda desprotegida. Los Nets también han adquirido dos primeras esta temporada baja para agregar a la primera y segunda selección de la segunda ronda en la liga.

La decisión de Miami de comerciar con Highsmith les ha permitido crear cierta flexibilidad financiera. El contrato actual de Highsmith lo verá ganar $ 5.6 millones en la próxima temporada. La decisión de Pat Riley de hacer el intercambio sigue a la noticia de que Highsmith recientemente se sometió a una cirugía para reparar una lágrima de menisco.

Según el experto en CAP de la NBA, Keith Smith, el movimiento de Miami los ha puesto lo suficientemente lejos bajo el impuesto de lujo para que puedan firmar a un nuevo jugador para un acuerdo mínimo. Eso debería darle a Riley suficiente alcance para apuntar a un colaborador veterano que actualmente no tiene equipo.

Highsmith debido a la señorita 8-10 semanas

El 8 de agosto, el Heat informó que Highsmith estaba listo para perder de 8 a 10 semanas debido a su reciente cirugía. Eso probablemente sería antes de que comenzara a rehabilitar su lesión y volver a trabajar a plena aptitud.

Actualización de lesiones: Haywood Highsmith se sometió a una cirugía exitosa esta mañana para reparar una lágrima meniscal en su rodilla derecha que sufrió mientras entrenaba en Baltimore. Comenzará a la rehabilitación de inmediato y se espera que se pierda de ocho a 10 semanas. – Miami Heat (@MiamiHeat) 8 de agosto de 2025

Highsmith fue anteriormente una parte clave de la rotación de Erik Spoelstra durante la campaña 2024-25, jugando en 74 juegos y comenzando 42 de ellos. Highsmith promedió 6.5 puntos, 1.5 asistencias y 3.4 rebotes por juego la temporada pasada. Miami probablemente valoró la producción bidireccional que proporcionó, especialmente porque Spoelstra tiende a favorecer un enfoque de defensa primero en la cancha.

No se espera que el calor sea contento

Con o sin Highsmith, no se espera que el Heat esté entre los contendientes en la Conferencia Este de esta temporada. En Episodio reciente del «Podcast All NBA» Tim Legler de ESPN explicó por qué no espera que el calor muestre mucha mejora la próxima temporada, a pesar de la adición de Norman Powell.

Legler continuó.

Por supuesto, el Heat ha demostrado que la gente está equivocada antes, y podría decirse que el mejor entrenador en jefe de la NBA. Será interesante ver a quién agrega Riley a la lista en un trato mínimo. Sin embargo, la probabilidad es que no muevan la aguja lo suficiente como para cambiar nuestra visión del techo general del calor.

Sin embargo, Miami ha disfrutado de un fuerte verano, y el intercambio de Highsmith no va a cambiar eso.