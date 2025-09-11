Salamanders, los camaleones comparten tecnología de la lengua, dicen los científicos







Científicos de la Universidad del Sur Florida han identificado un mecanismo compartido de longitud de alta velocidad en salamandras y camaleones que podrían informar futuras herramientas médicas e industriales. El trabajo, dirigido por el investigador postdoctoral de la USF, Yu Zeng y el profesor de biología integradora, Stephen Deban, establece un modelo unificador de cómo estos animales lejanos logran sus golpes de rayo.

Los análisis de video del equipo, compilados durante más de una década en el Laboratorio de Deban, muestran que ambos grupos pueden proyectar sus lenguas a velocidades de hasta 16 pies por segundo. Zeng y Deban dicen que la misma arquitectura «balística», construida a partir de tejidos ordinarios, tendones y huesos, define ambos sistemas y puede traducirse fácilmente a dispositivos de ingeniería.

El equipo enfatiza que el mecanismo similar a la tiracha se puede escalar hacia arriba o hacia abajo y recrearse con materiales suaves o flexibles. «Estamos hablando con ingenieros sobre posibles biomédico Aplicaciones, como dispositivos que podrían despejar los coágulos de sangre. Podría inspirar herramientas para recuperar objetos en lugares difíciles de alcanzar como edificios colapsados ​​”, dijo Zeng.

