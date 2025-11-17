Sal a jugar… pero, ¿dónde?







Lady Flora vio a su amigo, Sir Pherozeshah Mehta, sosteniendo una caja de madera en alto desde la distancia; sin embargo, no podía decir qué era. A medida que se acercaba, quedó claro: él estaba examinando una linda pajarera de madera en su mano, mientras estaba sentado en un banco en Quiosco de música de tonelería. El aire era fresco y la temida lluvia prolongada había terminado, por lo que el dúo volvió a explorar su ciudad favorita al aire libre.

«¿No es maravilloso? Es un regalo para mi sobrina nieta. Pensé que sería una buena forma de celebrar el Día del Niño. No pude reunirme con ella ese día, así que se lo entregaré el próximo domingo, como le había prometido», compartió Sir PM, satisfecho con su compra. «Qué idea tan reflexiva, Pheroze. ¿Le encanta la naturaleza y el aire libre?» -Preguntó Lady Flora. «Oh, sí, la pequeña Tara disfruta del aire libre cada vez que se dirige a Panchgani, donde reside su maasi; pero en aapro Bombay… no hay tanta suerte. De hecho, necesita que la lleven a rastras de regreso a casa cada vez que está en la casa de su maasi. Le encanta observar aves y buscar mariposas en los grandes jardines alrededor de la casa de su maasi. Aquí, donde vive en un baug en dadarSi bien las cosas todavía están bastante bien, sigue siendo la única bendición en el vecindario. Me temo que la extensión de los espacios abiertos más allá del área se está reduciendo rápidamente”, suspiró el Primer Ministro.

«Eso no es algo bueno para nuestros hijos en la ciudad. Ahora que lo pienso, es un gran problema al que deben enfrentarse la mayoría de los padres, especialmente en los suburbios, que se están convirtiendo en mini islas de rascacielos donde los no tan privilegiados se están perdiendo mucho. Dado cómo los promotores y constructores han monopolizado los planes urbanos de la ciudad, lo único que quieren es crear feos ecosistemas de hormigón con césped bien cuidado y comodidades modernas. ¿Para qué sirve una pista de jogging con aire acondicionado o una ¿Un gimnasio de última generación para un niño de siete años y sus amigos en el complejo? La diversión y el placer infantil de perseguir mariposas o jugar a cocinar al aire libre es un marco olvidado hace mucho tiempo”, se lamentó Lady Flora, y continuó: “Apenas el otro día escuché a una pareja sentirse feliz de que su hija pudiera vivir un día mágico al aire libre donde ella y su amiga se divirtieron mucho. Maidán ovaladojugar al frisbee y pasar el rato con los muchos perros amigables que estaban allí para sus paseos nocturnos”.

Sir PM y Lady Flora pasaron los siguientes momentos sumergiéndose en preciosas escenas de niños pequeños jugando al escondite a su alrededor en el verde y ventoso aire libre. «¡Mire la emoción en sus caras! Si tan solo todos los niños de la ciudad pudieran disfrutar de esta opción», exclamó el Primer Ministro. «Las señales preocupantes están en todas partes, mi señora. Y no es sólo el aumento alarmante de estos rascacielos descontrolados y planes hostiles para los niños; también hay que culpar a otros factores. Tomemos, por ejemplo, los proyectos de infraestructura y los planes de desarrollo que a menudo, sin pensar, usurpan espacios abiertos donde los niños pueden andar en bicicleta o jugar al bádminton y al cricket. Es una visión común en toda la ciudad y sus suburbios. Las líneas divisorias se están desdibujando rápidamente. Agregue a eso el enfoque cada vez menor en la construcción de nuevos jardines públicos y mantener el los existentes están abiertos durante un número razonable de horas, además de estar bien iluminados, limpios y seguros para los niños pequeños y las personas mayores, quienes también dependen de esos espacios para tomar aire fresco y establecer vínculos con más personas de su grupo de edad. Es un área preocupante que se está desvaneciendo rápidamente y que nadie está abordando”, explicó Sir PM. Lady Flora intervino, la siempre observadora voz de la razón, «Percy [the pigeon] El otro día me dijo que algunos de los encantadores niños que le permitían revolotear y descansar en sus patios traseros, que alguna vez fueron verdes, ¡no estaban por ningún lado! Todos esos espacios verdes abiertos habían desaparecido y fueron tomados por el villano de la nueva era: el excavadora JCB o cargador. No tienen un lugar donde jugar y, a menudo, se ven obligados a conformarse con barrancos y senderos para jugar, lo que no es precisamente una buena idea, dado que no es la opción más segura para los niños pequeños”.

Ambos parecían tristes ante el preocupante escenario. «Los planificadores y arquitectos ‘visionarios’ de hoy parecen haber olvidado por completo sus necesidades. En el pasado, los parques públicos con una zona de juegos para niños eran imprescindibles; hoy en día, se ha dejado de lado convenientemente. Olvídese de las áreas de juego para niños, ni siquiera vemos muchas parques publicos y jardines. Todas estas comodidades ahora están limitadas sólo a los residentes de municipios lujosos, e incluso con ellas, no estoy tan seguro de si esos niños realmente las aprovechan, dado que la mayoría de estos niños de la nueva era prefieren la compañía de sus elegantes dispositivos digitales”, frunció el ceño Lady Flora.

Sir Pheroze lo resumió maravillosamente: «¡Dudo que alguna vez hayan oído hablar de juegos como el kho-kho, las siete fichas o la rayuela! Sospecho que no está lejos el momento en que los niños de esta ciudad no podrán disfrutar de la experiencia de un día en medio de la naturaleza, al aire libre, en sus propios patios traseros, buscando gorriones o persiguiendo mariposas. Hemos decepcionado a nuestros hijos, y cuando nos demos cuenta, puede que sea demasiado tarde. Pero, ¿a quién le importa, en realidad?»

La editora de artículos del mediodía, Fiona Fernández, disfruta de las vistas, los sonidos, los olores y las piedras de la ciudad… dondequiera que la lleve la tinta y la inclinación.

