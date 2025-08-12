‘Saiyaara’ está protagonizada por Ahaan Panday, Aneet Padda Win IMDB Breakout Awards

Dos talentos emergentes del drama romántico de Bollywood «Saaiyaara«He ganado IMDB Breakout Star Starmeter Awards, marcando un hito significativo en sus florecientes carreras.

Como un pandey y Aneet rana Recibió los honores basados en su rendimiento excepcional en las populares clasificaciones de celebridades indias de IMDB, que mide la participación de la base de usuarios globales de la plataforma. El reconocimiento destaca a los artistas que demuestran un fuerte atractivo de la audiencia y sugiere trayectorias de carrera prometedoras por delante.

En «Saiyaara», dirigido por Mohit Suri y respaldado por Yash Raj Films, Panday hace su debut cinematográfico retratando al músico Krish Kapoor, mientras que Padda asume el papel del periodista y compositor Vaani Batra. Ambos actores han navegado por arcos de personajes complejos que involucran la redención personal y el conflicto interno.

«Saiyaara» lanzado en todo el mundo el 18 de julio y se ha convertido en el romance de Bollywood más taquillero de todos los tiempos con $ 62 millones. También es el segundo criado indio más alto de 2025 después de «Chhaava».

La pareja ha dominado las métricas de popularidad de IMDB de manera notable, cada una de las cuales asegura la posición superior en las clasificaciones de celebridades de la India en semanas consecutivas. Su atractivo ha trascendido los límites locales, con ambos artistas aterrizados en el Top 100 Global: Padda a 64 y Panday a los 75 años.

Panday dijo: «El Premio Starmeter de IMDB ‘Breakout Star’ es el primer premio de mi carrera como actor, y el hecho de que proviene directamente del público hace que sea aún más especial. Pasé toda mi infancia en la búsqueda de IMDB, viendo diferentes encuestas, viendo el ascenso y caída de varias películas y espectáculos. IMDB fue un portal para que yo perdiera en el cine mundial. En algún lugar, habría sido algo que un niño de 12 años en su computadora de caja nunca podría haber guardado, pero siempre soñado «.

El actor también reconoció las cifras clave de la industria: “Me gustaría agradecer a Adi Sir [Yash Raj Films chair and MD Aditya Chopra] por creer en mí y Mohit señor por ser el mejor mentor que podría haber pedido en este viaje de ‘Saiyaara’. Compartir este premio con mi coprotagonista Aneet hace que este logro sea aún más especial. Ella merece no solo esto sino el mundo. Por ahora, quiero concentrarme en mi viaje por delante. Quiero centrarme en mi próxima película y trabajar el doble de difícil ofrecer otra actuación de la que pueda estar orgulloso. Estoy abrumado por haber recibido este amor unánime de la gente, todavía me sorprende hasta el día de hoy y, sinceramente, creo que la única forma de seguir adelante es mantener mi cabeza baja y seguir trabajando «.

Padda agregó: «Estoy encantado de que ‘Saiyaara’ y mi actuación en él hayan resonado con el público en todo el mundo, lo que me ha llevado a ganar el premio IMDB ‘Breakout Star’ Starmeter. Señor y Mohit, por su creencia en alguien como yo, y para mi coprotagonista Ahaan. Tome todo este amor y lo canalice para que lo haga aún mejor en la pantalla la próxima vez «.

El sistema del estrarter analiza los datos de la vista de los más de 250 millones de visitantes mensuales de IMDB en todo el mundo, creando clasificaciones que los observadores de la industria han encontrado que son indicadores confiables de talento emergente. El programa de premios ha destacado a los actores, incluidos Monika Panwar, Zahan Kapoor, Kani Kusruti, Sharvari, Nitanshi Goel, Adarsh Gourasv, Ayo Edebiri y Regé-Jean Page.