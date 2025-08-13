Saipul Jamil se convirtió en testigo de Ayu Aulia, dos oraciones de Shahada, se convirtió oficialmente al Islam nuevamente nuevamente

VIVA – Celebridad y modelo Ayu aulia volvió a robar la atención del público con su decisión de abrazar la religión islamMarcando un nuevo capítulo sobre su viaje espiritual que está lleno de giros y vueltas.

Este momento histórico ocurrió recientemente, se reveló cuando AYU subió un video de dos oraciones de Shahada a través de su cuenta de redes sociales, que fue inmediatamente viral y provocó varias reacciones de los ciudadanos.

En el video, Ayu se ve solemne vistiendo un syar’i hijab marrón grisáceo. Acompañado por un clérigo en la Mezquita Sunda Kelapa, Yakarta, dijo la Shahada con emoción. Esta procesión fue presenciada por varias figuras públicas, incluida Sworddut Saipul Jamil que estaban presentes para proporcionar apoyo moral.

«Asyhadu allaa ilaaha illallaah», lo que significa: «Testifico que no hay Dios sino Allah», dijo Ayu Aulia, citando el Instagram de Ayu Aulia el miércoles 13 de agosto de 2025.

«Wa Asyhadu Anna Muhammadar Rasuulullah», lo que significa: «Y testifico que Muhammad es un mensajero de Allah», continuó.

Saipul Jamil, que llevaba una túnica azul y una gorra negra, fue visto sentado al lado de Ayu durante la procesión. Contentivamente, fue testigo y escuchó el consejo entregados por el Ustaz del supervisor, mostrando su seriedad en apoyar la decisión de su mejor amigo. La presencia de Saipul como testigo agregó peso emocional a ese momento, dada su estrecha relación con Ayu en el mundo del entretenimiento.

La decisión de Ayu de regresar al Islam sorprendió a muchos partidos, especialmente debido a su controvertido viaje espiritual. En septiembre de 2024, había anunciado que había sido bautizado y abrazado al cristianismo, un paso que también estaba en el centro de atención público. Ahora, el regreso al Islam ha planteado varias especulaciones, así como las esperanzas de su consistencia espiritual.

Ayu explicó que esta decisión fue provocada por una profunda experiencia espiritual, incluido el sueño de conocer a su difunto padre, quien lo alentó a realizar Umrah.

«Sí, si ya sé que soy cristiano, seré blasfemado por mí. Esto es solo pros y contras porque él dijo de un lado a otro.

Esta declaración refleja la fuerte determinación de AYU de vivir una vida espiritual más estable. Aunque cosechando los pros y los contras, el apoyo de colegas como Saipul Jamil se convirtió en un refuerzo para que avance.

La historia de Ayu Aulia no solo refleja la dinámica de la vida de una figura pública, sino que también invita a una reflexión sobre la importancia de la tolerancia de las elecciones espirituales de uno. El público ahora está esperando el siguiente paso de Ayu, especialmente relacionado con su plan Umrah y cómo vivirá la vida como musulmán.