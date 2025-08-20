Saints QB Decisión Cerrar: Kellen Moore nombrará a Starter después de la semana 3 de la pretemporada

Entrenador en jefe Kellen Moore sigue deliberada En su enfoque para nombrar al mariscal de campo titular de los New Orleans Saints para la Semana 1. Confirmó que la decisión no llegará hasta después del tercer y último juego de pretemporada del equipo contra los Denver Broncos. Al esperar, Moore se asegura de que tanto Tyler Shough como Spencer Rattler reciban todas las posibilidades posibles de separarse antes de que comience la temporada regular.

Dijo Moore«Tenemos tres días de práctica y un juego [against the Broncos]Así que tenemos un excelente trabajo en nuestro camino «. Agregó que la competencia es «realmente, muy cercana: muchos, experiencias, representantes … todo. Veremos cómo se desarrolla todo «.

Los Saints abren su temporada regular el 7 de septiembre contra los Cardenales de Arizona. Moore bromeó que la decisión se tomaría «con suerte antes de eso».

Comparación estadística

A través de dos juegos de pretemporada, los números revelan cuán cerca ha estado la batalla. Rattler ha completado el 71.4 por ciento de sus pases, con un total de 252 yardas, un touchdown y una intercepción mientras toma tres capturas. La línea de Shough parece muy similar: 70.6 por ciento de finalización, 231 yardas, un touchdown, una intercepción y cuatro capturas.

La producción casi idéntica explica la mayor parte de por qué Moore no ha podido nombrar un titular. Desde la mecánica hasta el equilibrio, ambos han mostrado momentos de madurez. También han mostrado los dolores de creciente de adaptarse a las defensas de la NFL y aprender un nuevo delito.

Destacados de rendimiento

Las actuaciones de pretemporada han alimentado el debate. En el enfrentamiento contra Jacksonville, Rattler entregó una salida impresionante, completando 18 de 24 pases para 199 yardas con un touchdown y una intercepción. También corrió para 19 yardas y agregó una conversión de dos puntos. Esos números destacaron su habilidad para crear jugadas dentro y fuera del bolsillo.

Shough, quien comenzó el mismo juego, mostró eficiencia. Completó nueve de 12 pases para 66 yardas. Aunque sus números eran modestos, operaba la ofensiva sin problemas y evitó los lanzamientos arriesgados.

Jason Owens de Yahoo Sports Observa que ninguno ha jugado lo mejor como el titular, haciendo la mayoría de sus mejores lanzamientos contra respaldos y terceros trisings. «Cada uno funcionó mejor como el mariscal de campo de respaldo mientras enfrentaba una competencia defensiva más profunda en las listas de profundidad de los oponentes», escribió.

¿Qué está en juego?

La batalla de mariscal de campo de los Saints representa más de una decisión de la tabla de profundidad de la semana 1. Shough, una selección de segunda ronda, ha sido descrita como la inversión a largo plazo de Moore. Su estado de borrador sugiere que el equipo lo imagina como una opción de franquicia futura. Rattler, quien comenzó hace seis juegos hace una temporada, enfrenta el desafío de superar a su compañero de equipo decisivamente si espera aprovechar el trabajo a corto plazo.

La paciencia de Moore señala su compromiso con la competencia y la equidad. Ha elogiado a ambos mariscales de campo por su preparación y madurez. Al retrasar la elección, se asegura de que el titular gana el papel en el campo, no a través de un borrador de pedigrí o presión externa.

Sin embargo, el juego de los Broncos ahora es grande. Cada lanzamiento y decisión se analizarán a medida que Moore evalúe a los quarterbacks por última vez. Con el primer partido contra Arizona a solo unos días de distancia, los Saints pronto sabrán quién los lleva a la temporada 2025.

La presión está en Moore para obtener esta decisión, la más grande de su joven carrera, correcto. La presión está en Shough y Rattler para demostrar que pueden ganar el trabajo con la plena confianza de su entrenador y sus fanáticos.