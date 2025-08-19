Sahroni dijo que la remisión de Setya Novanto estaba de acuerdo con el corredor legal

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Comisión III del Parlamento Indonesio, Ahmad Sahroni Explica que dar remisión contra casos de corrupción condenados de E-KTP Setya Novanto está de acuerdo con el corredor o la ley aplicable.

Leer también: Silfester Matutina aún no ha sido ejecutado, Sahroni respondió



«Esas son las reglas que ya existen. Debido a que las reglas ya existen, el proceso ha sido aprobado por cómo y la decisión ha sido tomada por los gobernantes de acuerdo con el corredor legal, en mi opinión, está bien», dijo Sahroni en el complejo del Parlamento, Senayan, Jakarta, martes 19 de agosto, 2025.

Consideró que la entrega de la remisión no era lo mismo que la concesión de amnistía y abolición que se convirtió en la prerrogativa del presidente. Sahroni consideró el proceso legal para continuar de acuerdo con la ley.

Leer también: La princesa Candraikati obtiene la remisión del aniversario de la República de Indonesia, este es el número total





Vicepresidente de la Comisión de la Cámara de Representantes III Ahmad Sahroni

«Sí, no se lo perdona a través del proceso. Excepto aquellos que dijeron que ayer amnistía y abolición fueron el derecho prerrogativo del presidente. Muchas personas preguntaron, ¿qué es esto? De acuerdo con el corredor de la ley, el presidente tiene derecho a ello. ¿Por qué? Para evitar el ruido», dijo.

Leer también: La respuesta del presidente de KPK con respecto a Setya Novanto fue gratuita en el caso E-KTP



Para obtener información, el Director General de Correcciones, Mashudi, dijo que el ex hablante de DPR, Setya Novanto, alias Setnov, recibió una remisión durante 28 meses y 15 días antes de que la persona en cuestión fuera declarada libertad condicional el sábado 16 de agosto de 2025.

«Fueron 28 meses y 15 días», dijo Mashudi brevemente cuando se conoció en las correcciones de clase de Salemba, Yakarta, el domingo.

Además, explicó que Novanto también había pagado multas y dinero de reemplazo por la pérdida del estado que causó en los actos criminales de corrupción en la adquisición de tarjetas de identificación electrónica.

«Ha pagado a una subsidiaria, a saber que las pérdidas estatales se han pagado para que la carta de KPK nos haya enviado, estamos obligados a procesar», dijo.



Setya Novanto (segundo desde la izquierda) libre de Sukamiskin Lapas, Bandung, West Java Foto : Especial/cepi kurnia/tvone

Dijo que todos los prisioneros sin excepción tenían derecho a remisión o libertad condicional, siempre y cuando cumplieran con los requisitos. «Sin ningún favoritismo en ningún caso. Todos nuestros ciudadanos fomentados se entienden», dijo.