Sahroni CS todavía recibe salarios después de ser desactivado, Burt DPR: Asuntos de fiestas respectivas

Yakarta, Viva – Presidente de la Agencia de Asuntos del Hogar (Burt) RPD RI, Rizki Natakusumah habló sobre miembros de DPR que todavía estaban recibiendo salario Y Prestación Aunque ha sido desactivado por su partido.

Según Rizki, Burt DPR RI solo regula su gestión. Hizo hincapié en que los miembros del DPR que habían sido desactivados todavía recibían salarios y beneficios. fiesta cada.

«Sí, esa es la gobernanza. Pero ese es el negocio de sus respectivos partidos», dijo Rizki a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, martes 2 de septiembre de 2025.

Rizki explicó que Burt solo se encargó de la gobernanza de los salarios y las asignaciones para los miembros del DPR en general. Mientras tanto, relacionado con el estado inactivo se ha convertido en un asunto interno.

«Entonces, los asuntos domésticos que pidí con los asuntos domésticos del DPR, no la fiesta interna. Así que por favor pregunté las fiestas internas del otro», concluyó.

Anteriormente, el presidente del parlamento indonesio, dijo Abdullah que no había un término inactivo en el Templo (TATIB) del DPR o la ley (ley) de la MPR, DPR, DPD y DPRD (Ley MD3) para miembros legislativos.

Pero respetaba cada decisión de un partido político que tomó medidas firmes a los cuadros de su partido.

«Tanto la ley TATIB como MD3 no conocen el término inactivo. Pero respeto las decisiones tomadas por Nasdem, Pan, Golkar», dijo en el complejo del Parlamento en Senayan, Central Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Por otro lado, se aseguró de que los miembros legislativos desactivados aún recibieran salarios y beneficios. «En términos de aspectos (técnicos), recibirá salarios. Porque como dije antes», dijo.

Sin embargo, dijo que explicó que el problema del presupuesto salarial ya no estaba en el Banggar del DPR después de que se tomó la decisión.

«Ya no está en la posición de Banggar. Banggar ha decidido. Ahora decidí, justo en la sección de implementación. La implementación no es Banggar», dijo.